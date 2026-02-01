Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Từ 9h ngày 1/2, Đại học Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực HSA, lệ phí thi một đợt là 600.000 đồng.

Kỳ thi năm nay chia thành 6 đợt, mỗi thí sinh chỉ được chọn một. Vì vậy, các em cần lưu ý lịch thi giữa học kỳ ở trường, để tránh trùng. Thời gian đăng ký từ ngày 1 đến 7/2, qua cổng thông tin Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc trang chủ HSA.

Nếu muốn thi thêm một đợt nữa và vẫn còn chỗ trống, hệ thống sẽ mở cho thí sinh đăng ký từ ngày 8 đến 14/2. Sau khi được hệ thống ghi nhận, các em cần nộp lệ phí trong vòng 1-96 giờ, tránh bị hủy chỗ.

Lịch thi HSA 2026 cụ thể như sau:

Đại học Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký thi đánh giá năng lực năm 2026 - 1

HSA là một trong hai kỳ thi riêng lớn nhất cả nước, với khoảng 60.000-90.000 thí sinh mỗi năm. Năm ngoái, điểm trung bình của thí sinh là 78,8/150, tăng hai điểm so với năm trước. Thủ khoa đạt 130 điểm. Khoảng 100 trường sử dụng kết quả kỳ thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Những thí sinh đầu tiên tranh suất vào đại học năm 2026
Những thí sinh đầu tiên tranh suất vào đại học năm 2026

Còn khoảng 6 tháng nữa mới diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng gần 17.000 học sinh THPT đã dự thi đánh giá tư duy đợt đầu tiên để tranh suất vào đại...

Bấm xem >>

01/02/2026
