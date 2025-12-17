Hàng nghìn học sinh lớp 10, 11 thi đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày 17/12 cho biết so với đợt đầu năm 2025, số thí sinh đăng ký tăng 22%.

Nhóm học lớp 10 và 11 cũng tăng 10%. Lý do là kết quả có giá trị trong hai năm, học sinh lớp 11 đạt điểm cao có thể dùng để xét tuyển vào năm 2027.

Ngoài ra, từ năm 2026, ở phương thức xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng công thức tính điểm mới, trong đó điểm thi TSA thay thế điểm học bạ.

Ba đợt thi đánh giá tư duy năm 2026 như sau:

Cấu trúc đề thi đánh giá tư duy giữ ổn định với ba phần: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Các câu hỏi tập trung đánh giá năng lực tư duy của thí sinh, không kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào, tổng điểm là 100.

Thí sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính. Để đáp ứng lượng lớn thí sinh, Đại học Bách khoa Hà Nội đã phối hợp với các trường đối tác, dự kiến triển khai kỳ thi tại 30 điểm ở 11 tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Mọi hạng mục cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ, nhân sự và quy trình vận hành đều được bố trí đầy đủ để sẵn sàng cho kỳ thi vào cuối tháng 1.

Riêng tại Đại học Bách khoa Hà Nội, tổng số lượng máy tính phục vụ kỳ thi lên tới 1.000. Trường còn trang bị 10 hệ thống check-in tự động cùng camera giám sát nhằm chống gian lận.

Thí sinh thi đánh giá tư duy TSA tại Đại học Bách khoa Hà Nội hôm 18/1. Ảnh: Dương Tâm

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tổ chức ba đợt thi TSA tại Hà Nội, thu hút hơn 28.000 thí sinh với gần 57.000 lượt thi.

Điểm trung bình của tất cả thí sinh là 55,23/100. Thủ khoa là Vũ Minh Đức, học sinh lớp 12 Toán 2, trường THPT chuyên Bắc Ninh, đạt 98,61/100 điểm, là kỷ lục của kỳ thi.

Kết quả TSA được hơn 50 trường đại học dùng xét tuyển đầu vào. Riêng với Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn xét theo điểm thi đánh giá tư duy TSA là từ 46,48 đến 86,97, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy cao nhất.