Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại năm 2025
Trường Đại học Thương mại vừa công bố điểm chuẩn năm 2025.
Năm 2025, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh 5.320 chỉ tiêu với 45 chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo 6 phương thức xét tuyển đại học chính quy.
Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại 2025 cụ thể như sau:
