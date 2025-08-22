Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại năm 2025

Sự kiện: Điểm chuẩn đại học - cao đẳng

Trường Đại học Thương mại vừa công bố điểm chuẩn năm 2025.

Năm 2025, Trường Đại học Thương mại tuyển sinh 5.320 chỉ tiêu với 45 chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo 6 phương thức xét tuyển đại học chính quy.

Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại 2025 cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại năm 2025 - 1

Điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại năm 2025 - 2

Theo Diệu Thu

Nguồn: [Link nguồn]

-22/08/2025 15:09 PM (GMT+7)
