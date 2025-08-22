Điểm chuẩn Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2025

Theo đó, ngành Thiết kế đồ hoạ có điểm chuẩn cao nhất với 24,26 điểm. Xếp sau đó là ngành Hội hoạ với 23,49 điểm, ngành Thiết kế nội thất với 23,36 điểm.

Điểm chuẩn vào các ngành của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2025 cụ thể như sau:

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chỉ áp dụng một phương thức tuyển sinh duy nhất là Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển. Trong đó, xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) là điểm trung bình chung của 6 học kỳ (từ HKI lớp 10 đến HKII lớp 12) môn Toán hoặc Văn.

Bên cạnh đó, thí sinh bắt buộc phải thi hai môn năng khiếu Bố cục màu (NK1) và Hình họa (NK2) do nhà trường tổ chức.

Công thức tính điểm như sau:

Trường hợp thí sinh có điểm ngang nhau, ưu tiên thí sinh có tổng điểm 2 môn năng khiếu cao hơn. Nếu tổng điểm 2 môn năng khiếu bằng nhau, ưu tiên xét điểm môn Hình họa (NK2) cao hơn. Nếu các điều kiện trên bằng nhau, xét đối tượng và khu vực ưu tiên theo quy định.