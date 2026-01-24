ĐH Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi và cấu trúc đề thi đánh giá năng lực 2026

Theo công bố, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ tổ chức 2 đợt thi, mở rộng phạm vi tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và đáp ứng nhu cầu sử dụng kết quả xét tuyển của các cơ sở giáo dục đại học.

Cụ thể, đợt 1, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 24/1 đến hết ngày 23/2/2026. Kỳ thi chính thức được tổ chức vào sáng Chủ nhật, ngày 5/4 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Kết quả thi đợt một dự kiến được công bố vào ngày 17/4.

Đợt 2 sẽ bắt đầu đăng ký từ ngày 18/4 đến hết ngày 25/4. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24/5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm Huế; Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6/6.

Thí sinh hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi. (Ảnh minh hoạ)

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng thông tin, cấu trúc và nội dung bài thi V-ACT năm 2026 được triển khai trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm đánh giá chính xác năng lực học đại học của thí sinh, đồng thời bảo đảm tính công bằng và tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học.

Bài thi V-ACT năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm ba phần chính: sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học.

Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ chiếm 60 câu hỏi, gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh; phần toán học gồm 30 câu; phần tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Cách phân bổ này hướng đến việc đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu ở bậc đại học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học.

Được biết, năm 2026 là năm thứ 9 kỳ thi được tổ chức. Sau 8 năm triển khai, từ 2018 đến 2025, kỳ thi V-ACT đã trở thành phương thức tuyển sinh không chỉ tại ĐH Quốc gia TP.HCM mà còn ở nhiều trường đại học và cao đẳng trên cả nước.

Năm 2025, kỳ thi có hơn 152.000 thí sinh với hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh/thành. Phổ điểm ổn định, khả năng phân hóa tốt là những yếu tố tiếp tục củng cố độ tin cậy và giá trị của bài thi.

Đồng thời, có 111 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả thi V-ACT; riêng hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, phương thức này chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu.