ĐH Bách Khoa Hà Nội công bố kết quả Đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026

Kỳ thi Đánh giá tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội, đợt 1 năm 2026 được tổ chức 3 kíp thi trong 2 ngày 24-25/1 với gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi được tổ chức cùng thời gian tại 28 điểm thi, trong đó 15 điểm thi tại khu vực Hà Nội và 13 điểm thi ở các địa phương gồm: Hưng Yên (2 điểm thi), Hải Phòng (2 điểm thi), Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình (2 điểm thi), Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Thí sinh dự Kỳ thi Đánh giá tư duy đợt 1 năm nay.

Theo ĐH Bách Khoa Hà Nội, kết quả chấm thi cho thấy, điểm cao nhất của đợt 1 năm 2026 là 96,10/100. Thủ khoa của của đợt 1 năm 2026 đến từ Trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Hưng Yên.

Có 5 thí sinh đạt trên 90 điểm; 59 thí sinh đạt trên 80 điểm; 564 thí sinh đạt trên 70 điểm.

Điểm trung bình của đợt 1 năm 2026 là 54.01/100.

Top 6 của đợt 1 là các thí sinh đến từ các trường THPT sau:

Thí sinh truy cập tài khoản đã đăng ký tại địa chỉ https://tsa.hust.edu.vn để xem kết quả thi đợt 1 của mình. ĐHBK Hà Nội sẽ cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống.Thí sinh có thể sử dụng Giấy chứng nhận điện tử này để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học. Nếu thí sinh muốn nhận Giấy chứng nhận bản in giấy thì phải đăng ký trên Hệ thống.

Kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy được sử dụng trong công tác xét tuyển đại học mùa tuyển sinh 2026 với gần 50 trường sử dụng.

Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 còn 2 đợt thi tiếp theo, cụ thể:

- Đợt 2: Ngày thi 14-15/3: Ngày mở hệ thống đăng ký 5-15/2 tới.

- Đợt 3: Ngày thi 16-17/5: Ngày mở hệ thống đăng ký 5-15/4.