Một trường học ở TPHCM tổ chức bữa ăn bán trú trở lại sau vụ Sago Food

Sau phản ánh về tình trạng nghi sử dụng thịt hết hạn trong chế biến thực phẩm tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food), 12 trường học trên địa bàn TPHCM đã tạm ngừng tổ chức suất ăn bán trú với đơn vị này. Trong thời gian này, phụ huynh phải đón con về nhà ăn trưa hoặc mang thức ăn vào trường cho con.

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu) trưa 2-2 đã tổ chức lại suất ăn bán trú cho học sinh

Khoảng 10 giờ, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú mới đã có mặt tại trường. Giáo viên hướng dẫn khu vực ăn của từng khối lớp.

Thầy Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, cho biết sau khi xảy ra sự cố, nhà trường đã tạm ngưng cung cấp suất ăn trong 2 ngày (thứ năm và thứ sáu tuần trước) để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong thời gian này, dù việc đưa đón trẻ về nhà ăn trưa gây ra nhiều bất tiện nhưng phụ huynh đều thông cảm và chia sẻ khó khăn với nhà trường.

Để đưa hoạt động bán trú trở lại trong tuần này, Ban giám hiệu đã khẩn trương rà soát, đấu thầu trong trường hợp khẩn cấp và lựa chọn đơn vị cung ứng mới dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt. "Chúng tôi không chỉ xem xét hồ sơ pháp lý mà còn trực tiếp đến kiểm tra bếp ăn của đơn vị cung cấp, ghi hình thực tế và gửi thông tin này đến phụ huynh để cùng giám sát. Sự minh bạch là cách duy nhất để xây dựng lại lòng tin sau những sự cố không mong muốn"- thầy Phong nhấn mạnh.

Dù ngày đầu triển khai còn nhiều cập rập nhưng giờ ăn vẫn được đảm bảo đúng 10 giờ 30 phút theo quy định với hơn 300 suất ăn. Thầy hiệu trưởng (áo xanh) xuống khu vực ăn để thăm hỏi học trò. Phần lớn các em đều phản hồi tích cực, ăn hết suất và cảm thấy ngon miệng.

Về phương án giám sát lâu dài, thầy Phong cho biết đã thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh về một cơ chế kiểm tra khách quan hơn. Cụ thể, phụ huynh có quyền đến tham quan và kiểm tra đột xuất bếp ăn mà không cần báo trước. Đồng thời, mỗi tháng, từ 1-2 lần, nhà trường sẽ chủ động gửi mẫu thức ăn đi xét nghiệm độc lập và công khai kết quả rộng rãi.

Đa số học sinh đều dùng hết bữa trưa của mình

Học sinh dùng hết bữa trưa của mình

Trước đó, ngày 30-1, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM về đề nghị khẩn trương siết chặt kiểm soát các bếp ăn công nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục trên địa bàn TP; yêu cầu các trường trên toàn TPHCM rà soát, báo cáo trung thực về đơn vị cung cấp suất ăn trước 2-2.