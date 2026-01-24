Những thí sinh đầu tiên tranh suất vào đại học năm 2026

Sáng nay (24/1), kỳ thi đánh giá tư duy đợt đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra đồng thời tại 11 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Lào Cai. Tổng số thí sinh thi đợt này là gần 17.000, tăng 22% so với năm ngoái.

Trong số đó, gần 3.000 thí sinh tập trung tại điểm thi ở Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tự động, lấy phiếu dự thi để vào phòng thi. Ảnh: Thúy Nga

Từ Bắc Ninh, Vương Thế Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT Thuận Thành số 1 đến Đại học Bách khoa Hà Nội từ sớm để tham dự đợt 1 của kỳ thi đánh giá tư duy. Mong muốn đỗ vào ngôi trường này, Thế Anh quyết định tham gia thi ngay từ đợt đầu tiên để xem cấu trúc đề thi ra sao, từ đó chủ động lên kế hoạch ôn tập hiệu quả.

“Trước đó, em đã làm thử một số đề và đạt khoảng 55-60 điểm. Tuy nhiên, do đề thi đánh giá tư duy có cấu trúc khác so với kỳ thi tốt nghiệp THPT nên em vẫn thấy lo lắng và hồi hộp. Em kỳ vọng những kiến thức đã học sẽ giúp em làm tốt nhất bài thi hôm nay”, Thế Anh nói.

Thí sinh nộp phiếu dự thi cho giám thị. Ảnh: Thúy Nga

Là học sinh lớp 12, Trường THPT Ngô Quyền (Hà Nội), Đào Minh Đức cũng rời nhà từ hơn 5h sáng để tham gia kỳ thi đợt đầu tiên. Nam sinh cho biết sẽ sử dụng kết quả này để xét tuyển vào ngành Hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ban đầu, Đức dự định xét tuyển tài năng, nhưng sau đó, nhà trường thông báo năm nay sẽ áp dụng công thức mới, thay thế điểm học bạ bằng điểm thi đánh giá tư duy nên thời gian ôn luyện cho kỳ thi này của Đức còn hạn chế.

“Lần thi này em chủ yếu lấy kinh nghiệm, nắm được dạng đề và rèn tâm lý phòng thi, từ đó xây dựng phương án ôn tập hiệu quả cho những lần thi sau. Em sẽ cố gắng hết sức để đạt nguyện vọng”, nam sinh nói.

Thí sinh vào phòng thi. Ảnh: Thúy Nga

Thí sinh ngồi vào vị trí có số báo danh của mình. Ảnh: Thúy Nga

TS Lê Đình Nam, Phó Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết cấu trúc đề thi và bài thi năm nay được giữ ổn định. Bài thi gồm 3 phần: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Đề thi được cập nhật và bổ sung hàng năm, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện nay với nhiều câu hỏi mang tính thời sự hấp dẫn.

Hiện có gần 50 trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi này, gồm các trường kỹ thuật lớn tại miền Bắc và miền Trung, nhóm các trường thuộc khối Kinh tế - Luật - Ngân hàng, nhóm các trường đa ngành và Y dược cùng các trường tư thục và quốc tế.

“Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, nhà trường đã nâng cấp phần mềm, hệ thống và các phòng máy phục vụ tổ chức thi. Nhờ đó, khả năng đáp ứng nhu cầu dự thi của thí sinh tăng hơn so với những năm trước đây”, ông Nam nói.

Thí sinh trong phòng thi. Ảnh: Thúy Nga

Kỳ thi được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng những công nghệ khảo thí tiên tiến, tiếp cận với các kỳ thi đánh giá tư duy hiện đại trên thế giới, như SAT, ACT... Nhiều công nghệ khảo thí hiện đại được áp dụng cho kỳ thi như công nghệ xây dựng câu hỏi thi tư duy chuẩn hóa, lý thuyết cầu trong đề thi, công nghệ chấm thi theo mô hình IRT nhiều tham số…

Kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học. Vì vậy, đợt thi đầu tiên này cũng có khoảng 2.000 học sinh lớp 10 và 11 đăng ký dự thi, chiếm 12%.

Dự kiến sau khi thi khoảng 10 ngày, kết quả thi sẽ được thông báo trên tài khoản của thí sinh.