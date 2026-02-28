Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được giao quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Ông Hoàng Minh Sơn đảm nhiệm quyền Bộ trưởng, kế nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Hoàng Minh Sơn 57 tuổi, quê Hưng Yên; tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển - Tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14. Năm 2006, ông được phong hàm phó giáo sư.

Ông từng là giảng viên khoa Điện, sau đó giữ các vị trí Trưởng phòng Đào tạo, Phó hiệu trưởng phụ trách khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học, đào tạo quốc tế, truyền thông và quan hệ công chúng của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Trần Hiệp

Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngày 6/8/2020, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường. Tháng 10/2020, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, phụ trách giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Tháng 9/2025, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên; phát triển kỹ năng nghề; quản lý nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện gồm quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Nguyễn Văn Phúc, Lê Tấn Dũng, Lê Quân.