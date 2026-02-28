Phường nào ở TP HCM có mật độ dân số hơn 10 lần Singapore?

Chính xác

Không chính xác

Sau sáp nhập, phường Khánh Hội, TP HCM, có hơn 94.500 người, trên diện tích 1,07 km2. Với 88.324 người/km2, đây là phường có mật độ dân số đông nhất nước, gấp hơn 10 lần Singapore (khoảng 8.133 người/km2, số liệu 2025).

Phường Khánh Hội nhìn từ trên cao. Ảnh: Bảo Quyên