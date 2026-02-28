Phường nào ở TP HCM có mật độ dân số hơn 10 lần Singapore?
Với hơn 88.000 người/km2, đây là phường "chật chội" nhất nước, gấp hơn 10 lần mật độ dân số trung bình của Singapore. Bạn có biết đây là phường nào ở TP HCM?
Phường nào ở TP HCM có mật độ dân số gấp hơn 10 lần Singapore?
Phường Sài Gòn50%
Phường Dĩ An18%
Phường Khánh Hội32%
Sau sáp nhập, phường Khánh Hội, TP HCM, có hơn 94.500 người, trên diện tích 1,07 km2. Với 88.324 người/km2, đây là phường có mật độ dân số đông nhất nước, gấp hơn 10 lần Singapore (khoảng 8.133 người/km2, số liệu 2025).
Phường Khánh Hội nhìn từ trên cao. Ảnh: Bảo Quyên
Phường này hình thành từ bao nhiêu phường cũ?
445%
532%
623%
Phường Khánh Hội được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số các phường 8, 9, 15 và một phần phường 2, 4 của quận 4 cũ.
Khánh Hội giáp với phường Tân Hưng (phía nam), Bến Thành (tây nam), Vĩnh Hội (phía tây), Cầu Ông Lãnh (tây bắc) và Xóm Chiếu (phía đông).
Xã đông dân nhất nước nằm ở địa phương nào?
Nghệ An36%
TP HCM48%
Hà Nội16%
Sau sắp xếp, Bà Điểm có dân số gần 204.300 người, trở thành xã đông dân nhất nước. Con số này bằng khoảng 40% dân số của tỉnh Lai Châu (hơn 512.600 người), vượt hơn 450% so với tiêu chí dân số của phường thuộc thành phố trực thuộc trung ương (đạt từ 45.000 người).
Người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính của xã Bà Điểm, TP HCM. Ảnh: Lê Tuyết
Địa phương này cũng có phường đông dân thứ hai cả nước?
Đúng78%
Sai22%
Phường Dĩ An, TP HCM, được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Dĩ An, An Bình và một số khu phố của phường Tân Đông Hiệp của TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ.
Với hơn 228.000 người, đây là phường đông dân nhất TP HCM và thứ hai cả nước.
Một góc phường Dĩ An, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
