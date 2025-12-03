Bộ Giáo dục dự kiến nới quy định dạy thêm trong trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa dự thảo sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm, gửi lấy ý kiến 11 địa phương, gồm Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, TP Huế, Đà Nẵng.

Bộ dự kiến thời lượng dạy thêm tối đa trong nhà trường vẫn là 2 tiết/tuần/môn. Song, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thể "nới trần" với "trường hợp đặc biệt". Bộ không cho biết "trường hợp đặc biệt" gồm những tiêu chí nào.

Thông tư 29 được Bộ ban hành hồi tháng 2, quy định các trường (THCS, THPT) chỉ được dạy thêm 3 nhóm học sinh (nhóm chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi) và phải miễn phí. Khi đó, nhiều thầy cô và phụ huynh ở TP HCM cho rằng hai tiết là không đủ để cải thiện năng lực của học sinh, đề xuất tăng lên 5-6 tiết vào mùa hè, nhưng đại diện Bộ Giáo dục nói không được.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT ở trường THPT Trưng Vương, TP HCM, tháng 6/2025. Ảnh: Thanh Tùng

Ngoài ra, Bộ còn dự kiến yêu cầu giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải công khai, cập nhật thường xuyên môn học, thời lượng, địa điểm, hình thức, danh sách học sinh và học phí. Trong quy định hiện hành, yếu tố "thường xuyên cập nhật" không được đề cập.

Một thay đổi nữa là UBND cấp xã sẽ quản lý, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị 11 địa phương gửi góp ý trước ngày 7/12, để hoàn thiện và lấy ý kiến toàn dân.