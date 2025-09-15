Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 3 đợt thi đánh giá tư duy trong năm 2026

Theo thông báo ngày 15/9 của Đại học Bách Khoa Hà Nội, cả ba đợt thi đều diễn ra vào cuối tuần, mỗi đợt có từ 3-4 kíp tại 30 điểm thi, đáp ứng được khoảng 60.000 lượt thi.

Lịch các đợt thi cụ thể như sau:

Đợt 1: Ngày thi 24-25/1/2026. Ngày đăng ký: Từ 5-15/12/2025

Đợt 2: Ngày thi 14-15/3/2026. Ngày đăng ký: Từ 5-15/2/2026

Đợt 3: Ngày thi 16-17/5/2026. Ngày đăng ký: Từ ngày 5-15/4/2026.

Hệ thống đăng ký thi TSA tại: https://tsa.hust.edu.vn.

Thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2025.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết giữ ổn định cấu trúc đề thi như năm 2025 với ba phần: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Các câu hỏi tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh, không kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào, tổng điểm là 100.

Cùng với lịch thi, Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng ra mắt Cẩm nang thi Đánh giá tư duy TSA nhằm mục đích giúp thí sinh hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của Bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, phân tích ví dụ minh họa.

Ở mỗi phần thi, cuốn Cẩm nang cũng trình bày tóm lược kiến thức nền tảng liên quan, giới thiệu đề thi minh họa có phân tích hướng dẫn giải, hướng dẫn ôn tập theo chủ đề và một số đề ôn luyện thêm kèm đáp án. Cuối cùng là nội dung hướng dẫn sử dụng phần mềm thi, đặc biệt đi kèm sách là 02 mã dự thi để thí sinh có thể trải nghiệm 2 bài thi thử trực tiếp trên hệ thống. Kết quả của 2 bài thi thử sẽ là cơ sở quan trọng để thí sinh tự đánh giá được năng lực tư duy hiện tại của bản thân, từ đó có được kế hoạch học tập và lộ trình tham gia kỳ thi một cách phù hợp nhất.

Phiên bản eBook của cuốn cẩm nang được phát hành miễn phí tại địa chỉ: https://nxbbachkhoa.vn/ebook/12334.

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tổ chức ba đợt thi TSA tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng. Kỳ thi có hơn 28.000 thí sinh với gần 57.000 lượt thi. Kết quả TSA được hơn 50 trường đại học dùng để tuyển sinh.