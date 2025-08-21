Có học sinh đăng ký 231 nguyện vọng, tỷ lệ ảo quá cao, khó xác định điểm chuẩn

Thí sinh ảo quá nhiều

Gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng năm 2025 có tổng nguyện vọng tới hơn 7,6 triệu. Tính trung bình, mỗi thí sinh đăng ký khoảng 9 nguyện vọng. Tuy nhiên, có nhiều thí sinh đăng ký hàng chục thậm chí lên tới hơn 100 nguyện vọng. Cá biệt có thí sinh đăng ký tới 231 nguyện vọng với đủ mọi loại trường từ cao đẳng đến đại học, đủ mọi ngành nghề từ thiết kế nội thất đến thú y, chế biến món ăn, kế toán, truyền thông, báo chí, ngôn ngữ, thanh nhạc…

Việc thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng khiến tỷ lệ ảo trong xét tuyển đại học năm 2025 tăng cao. Nhiều trường đại học dù chỉ tiêu tuyển sinh không nhiều nhưng lại nhận hàng trăm nghìn nguyện vọng. Đáng lưu ý nguyện vọng 1 thì ít mà chủ yếu là từ nguyện vọng 5 trở lên.

Đơn cử như Trường Đại học Công nghiệp TPHCM tuyển 10.000 chỉ tiêu nhưng có tới hơn 160.000 nguyện vọng. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết, trong số hơn 160.000 nguyện vọng này chỉ hơn 11.000 nguyện vọng 1. Tổng số nguyện vọng 1-2-3 chiếm khoảng 50% còn lại từ nguyện vọng 4 trở lên. Cá biệt nhà trường ghi nhận có những thí sinh đăng ký nguyện vọng từ 100 trở lên và nguyện vọng cao nhất là 152.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp 2025. Ảnh: Thạch Thảo

Còn ở Trường Đại học Công Thương TPHCM, dù chỉ tuyển 8.000 chỉ tiêu nhưng lại nhận tới 178.294 nguyện vọng. Nhưng trong đó chỉ có 13.308 nguyện vọng 1; 16.359 nguyện vọng 2; 17.192 nguyện vọng 3. Đáng chú ý, có tới 41.307 thí sinh đăng ký từ 10 nguyện vọng trở lên. Nguyện vọng cao nhất đăng ký vào trường là thứ 132 ngành Quản trị kinh doanh với điểm xét tuyển là 20.

Trường Đại học Kinh tế Luật thì tuyển 2.700 chỉ tiêu nhưng có tới 143.000 nguyện vọng đăng ký. Còn một trường đại học nổi tiếng khác ở TPHCM chỉ tuyển 5.000 chỉ tiêu nhưng nhận tới gần 70.000 nguyện vọng đăng ký.

Việc thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng khiến tỷ lệ ảo tăng cao đã gây khó khăn cho việc xác định điểm chuẩn đại học năm 2025. Sau 6 lần lọc ảo và đến giờ chót công bố điểm chuẩn vào chiều 20/8, Bộ GD-ĐT quyết định điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025. Phía Bộ cho rằng năm 2025, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Do vậy các trường tập trung rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh. Ngoài ra, các trường tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các trường khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.

Bộ quyết định kéo dài thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống và tăng thêm 4 lần. Như vậy sẽ thực hiện tổng cộng sẽ có 10 lần lọc ảo, thay vì 6 lần như công bố ban đầu trước khi công bố điểm chuẩn.

“Có lẽ Bộ GD-ĐT nên khống chế số lượng nguyện vọng thí sinh đăng ký trong khoảng từ 10-20 nguyện vọng để giảm tỷ lệ ảo xuống, khiến việc xử lý hệ thống lọc ảo phức tạp, mất nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót. Trong những lần đi tư vấn tuyển sinh tôi đều khuyên thí sinh nên đăng ký khoảng 10 nguyện vọng thôi. Thực tế thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng chắc chắn không kiểm soát được thứ tự mà đăng ký hầm bà lằng các ngành, các lĩnh vực khác nhau. Do vậy, không cần thiết phải đăng ký quá nhiều nguyện vọng”, Trưởng phòng Đào tạo một trường đại học nói.

Điểm chuẩn dự kiến trước đó có thay đổi

Nhiều trường đại học phía Nam đã đưa ra dự kiến điểm chuẩn sau các lần lọc ảo trước đó. Trong đó ở Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, dự đoán điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT có thể giảm nhẹ và điểm chuẩn các phương thức khác có thể tăng so với năm ngoái.

Ở các ngành có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển như Cơ khí, Tự động hóa, Điện - Điện tử, điểm chuẩn được dự báo sẽ không giảm nhiều, thậm chí một số ngành có thể tăng. Qua các lần lọc ảo điểm chuẩn nhiều ngành của trường đang nằm trong khoảng 22-25 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Với điểm chuẩn xét từ phương thức điểm thi tốt nghiệp như vậy thì điểm chuẩn học bạ sẽ từ 25 đến gần 29 điểm. Còn điểm chuẩn xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM ở mức 750-900 điểm. Tuy nhiên, do tăng thêm 4 lần lọc ảo nên hiện giờ chưa thể biết được điểm chuẩn dự kiến có thay đổi hay không?

“Sau 6 lần lọc ảo, nhà trường đã xác định được điểm chuẩn năm 2025, tuy nhiên do thêm 4 lần lọc ảo nữa nên chưa thể biết được điểm chuẩn dự kiến sẽ thay đổi như thế nào. Hiện giờ để xác định được điểm chuẩn chắc phải chờ thêm vài lần lọc ảo nữa vì không biết số thí sinh đăng ký, nguyện vọng đăng ký có thay đổi hay không. Thực sự chúng tôi cũng rất hồi hộp”- ông Nhân nói.

Ở Trường Đại học Công Thương TPHCM sau 6 lần lọc ảo nhà trường cũng dự kiến điểm chuẩn học bạ THPT của ngành Logistics và chuỗi cung ứng là 26,66; ngành Marketing 26,5; nhóm ngành Du lịch lấy ở mức 25 - 25,5 cho 3 môn xét tuyển và lấy điểm trung bình của lớp 10, 11, 12. Còn điểm chuẩn đánh giá năng lực cao nhất là 800 và 815. Điểm chuẩn xét tuyển từ tốt nghiệp từ 17-24,5. Trong đó mức điểm chuẩn cao nhất khoảng 23,5-24,5 thuộc các ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Marketing; Các ngành Công nghệ thực phẩm, An toàn thông tin dự kiến mức điểm chuẩn là 23; Nhiều ngành có điểm chuẩn 20-22, còn mức thấp nhất là 17. Tuy nhiên, do thêm 4 lần lọc ảo nữa hiện trường chưa thể đưa ra dự đoán điểm chuẩn.

“Để xác định sơ bộ điểm chuẩn chắc phải thêm lần lọc thứ 7. Nếu hệ thống lọc ảo có lỗi thì chắc chắn điểm chuẩn nhà trường sẽ có sự thay đổi. Nếu hệ thống lọc ảo không có vấn đề gì thì dự kiến điểm chuẩn vẫn giữ nguyên”, ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh nói.

Qua các lần lọc ảo trước đây Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã xác định mức điểm chuẩn năm nay của nhà trường bằng hoặc cao hơn năm ngoái. Năm 2024, điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Sư phạm TPHCM cao nhất là 28,6. Cụ thể, ngành ngành Sư phạm Toán: 27,6; Sư phạm Lý: 27,25; Sư phạm Hóa: 27,67; Sư phạm Ngữ văn: 28,6; Sư phạm Lịch sử: 28,6; Sư phạm Địa lý: 28,37; Sư phạm Lịch sử - Địa Lý: 27,75; Sư phạm Tiếng Anh: 27,01... Đến chiều hôm qua việc lọc ảo xác định có ngành cao hơn năm ngoái, tức cao hơn mức 28,6. Tuy nhiên, do thêm 4 lần lọc ảo nên hiện cũng chưa thể xác định dự kiến điểm chuẩn.

Các Trường Đại học Kinh tế Luật, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Bách khoa TPHCM hiện chưa thể dự kiến điểm chuẩn do thêm 4 lần lọc ảo nữa.