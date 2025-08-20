Thêm 4 lần lọc ảo, nhiều đại học hoãn công bố điểm chuẩn

Bộ Giáo dục và Đào tạo trưa 20/8 cho biết sẽ lọc ảo thêm 4 lần nữa, sau 6 lần như dự kiến ban đầu. Lý do là năm nay số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng không còn xét tuyển sớm.

Quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30 ngày 22/8, các đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn vào chiều cùng ngày, thay vì từ 17h hôm nay như dự kiến.

Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, Bộ đề nghị các trường tập trung, khẩn trương rà soát toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh rất nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng.

Các trường cũng cần tính toán kỹ lưỡng phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của trường khác, cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.

Trả lời VnExpress, một số trường cho hay hệ thống lọc ảo chung cả nước gặp trục trặc trong ngày đầu. Dù quá trình lọc ảo diễn ra từ 17/8 nhưng đến chiều 18/8, nhóm 65 trường phía Bắc mới nhận được kết quả lọc ảo lần đầu.

Hôm qua, một số trường cho biết "kết quả xử lý nguyện vọng vẫn rối tung, rất ảo". Đến chiều, nhiều trường nhất trí đề xuất Bộ lùi thời gian lọc ảo, để đảm bảo kết quả cuối cùng chính xác nhất.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay với tổng khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng. Nhiều trường ghi nhận số nguyện vọng tăng gấp 2-3 lần. Lý do là năm nay không còn xét tuyển sớm, nhiều thí sinh khó đưa ra lựa chọn an toàn.

Theo quy định của Bộ, điểm chuẩn tất cả phương thức được quy đổi tương đương về một thang điểm chung (chủ yếu là thang 30). Mỗi trường có công thức quy đổi khác nhau. Vì vậy, điểm chuẩn giữa các trường là không tương đương.

Ví dụ, điểm trúng tuyển ngành Khoa học máy tính vào trường A là 27 và trường B là 28 không hoàn toàn đồng nghĩa điểm gốc của thí sinh thi vào trường B cao hơn trường A mà có thể do hệ số quy đổi điểm của hai trường có sự chênh lệch.

Sau khi biết kết quả, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nhiều trường sẽ có thêm bước nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường và đón sinh viên trực tiếp ngay sau đó.