Chiến thuật chọn trường thi vào lớp 10 tại Hà Nội theo quy định mới

Xóa bỏ rào cản cư trú và quyền lợi cho học sinh tạm trú

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm học 2026 - 2027 vừa ban hành, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập không phụ thuộc vào nơi cư trú. Quy định này chính thức gỡ bỏ việc phân chia khu vực tuyển sinh vốn ràng buộc thí sinh theo hộ khẩu như nhiều năm qua.

Đáng chú ý, chính sách mới cũng công nhận quyền dự thi của học sinh diện tạm trú chỉ cần có xác nhận của công an địa phương, giúp con em lao động ngoại tỉnh bình đẳng cơ hội cạnh tranh vào hệ thống công lập.

Nhằm gia tăng cơ hội trúng tuyển, thành phố điều chỉnh giảm mức chênh lệch điểm giữa các nguyện vọng: nguyện vọng 2 chỉ cao hơn nguyện vọng 1 là 0,5 điểm và nguyện vọng 3 cao hơn nguyện vọng 1 là 1,0 điểm.

Lịch thi lớp 10 năm 2026 của học sinh Hà Nội.

Đánh giá về quy định mới, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho rằng, việc thí sinh được lựa chọn trường không phụ thuộc địa giới hành chính mang lại quyền lợi tối đa nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro.

"Khi thí sinh đổ dồn về các trường trung tâm hoặc khu vực có chất lượng đào tạo tốt, việc dự báo điểm chuẩn dựa trên lịch sử sẽ rất khó khăn. Biến động điểm số là điều chắc chắn xảy ra và các gia đình phải tính toán kỹ các kịch bản này", TS. Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.

Chọn nguyện vọng thế nào cho phù hợp trước áp lực chỉ tiêu?

Năm học 2026 - 2027, toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ tiêu công lập chỉ khoảng 88.000 suất. Với lịch thi đẩy sớm lên ngày 30 và 31/5, thời gian ôn tập rút ngắn sẽ tạo áp lực không nhỏ cho sĩ tử. Cô Nguyễn Hà Thủy - giáo viên kinh nghiệm luyện thi lớp 9 tại Hà Nội lưu ý, việc không còn giới hạn khu vực cư trú có thể đẩy tỉ lệ chọi ở các trường "hot" lên rất cao.

"Do quy định không được thay đổi thứ tự sau khi đăng ký, phụ huynh cần có phương án dự phòng bằng cách chọn ít nhất một nguyện vọng vào trường có mức điểm chuẩn thấp hơn năng lực thực tế. Thí sinh không nên dồn cả 3 lựa chọn vào cùng một nhóm trường mà phải có sự sắp xếp rõ rệt giữa nguyện vọng ưu tiên và nguyện vọng an toàn", cô Thủy phân tích.

Để bảo vệ quyền tự quyết của thí sinh trước áp lực chọn trường, UBND Thành phố đã chỉ đạo các nhà trường tuyệt đối không để giáo viên ép buộc học sinh lựa chọn nguyện vọng hoặc định hướng thiếu khách quan. Mọi quyết định phải dựa trên sự tự nguyện, năng lực thực tế và hoàn cảnh gia đình nhằm đảm bảo tính minh bạch, nhân văn của kỳ thi.