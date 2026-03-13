Lần đầu tiên, học sinh 'tạm trú' được thi lớp 10 công lập Hà Nội

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 vừa được công bố, học sinh hoặc bố, mẹ, người giám hộ có nơi cư trú tại Hà Nội sẽ được dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập.

Điều này khác với những năm trước, học sinh phải có "nơi thường trú" Hà Nội (hộ khẩu) mới được đăng ký dự thi vào các trường công lập.

Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải, việc bỏ điều kiện nơi thường trú khi đăng ký vào các trường THPT công lập nhằm hướng tới tuyển sinh phi địa giới hành chính, tăng cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn Thành phố, thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng.

Năm nay, lần đầu tiên học sinh chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội là có thể đăng ký dự thi lớp 10.

Ví dụ, nhóm tạm trú thường là con em của các gia đình công nhân, người lao động ngoại tỉnh về Hà Nội làm việc, chưa có hộ khẩu ở Hà Nội. Năm nay, học sinh/phụ huynh cần làm thủ tục tạm trú, có xác nhận của công an khu vực để dự thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết thêm, điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp năm nay là địa phương áp dụng xét tuyển theo nơi cư trú, ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tuyến trên nguyên tắc “đưa trường học đến gần học sinh” thay cho phân chia theo địa giới hành chính trước đây.

Việc ứng dụng GIS và AI nhằm minh bạch hóa, giảm quá tải cục bộ, hạn chế trái tuyến, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến sử dụng dữ liệu dân cư để bảo đảm xác thực thông tin học sinh, tăng cường bảo mật, an toàn và chính xác. Trong đó, cha mẹ lưu ý kê khai đầy đủ, chính xác thông tin cư trú theo dữ liệu dân cư quốc gia để bảo đảm quyền lợi tuyển sinh của học sinh.

Năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố, có khoảng 147.00 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó sau khi phân luồng, các trường THPT công lập, Trung tâm GDNN - GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển 88.000 chỉ tiêu. Số còn lại, các em học trường tư, cơ sở nghề nghiệp.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hằng năm tại Hà Nội rất căng thẳng, áp lực với học sinh bởi hiện toàn Thành phố mới chỉ có 122 trường công lập. Việc xây dựng thêm trường công lập ở bậc học này hằng năm rất "nhỏ giọt".

Ví dụ, năm học 2025-2026, toàn thành phố chỉ đưa vào hoạt động thêm được 2 trường gồm: THPT Đỗ Mười, THPT Phúc Thịnh.

Năm học 2026-2027, Hà Nội dự kiến sẽ đưa vào hoạt động gồm: THPT Việt Hùng ở xã Đông Anh, 1 trường ở ô đất A11 Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Năm nay, học sinh dự thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ để lấy kết quả tuyển sinh vào lớp 10. Kỳ thi diễn ra ngày 30-31/5 tới.