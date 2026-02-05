Cách tính điểm ưu tiên mới trong tuyển sinh đại học 2026

Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 để lấy ý kiến rộng rãi. Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là việc điều chỉnh cơ chế cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng chính sách, đặc biệt là cách tính mới đối với thí sinh có điểm thi cao.

Theo dự thảo, điểm xét tuyển vẫn được tính trên thang 30 điểm cho 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số). Các chính sách ưu tiên tiếp tục được áp dụng, nhưng có điều chỉnh về cách tính nhằm tăng tính công bằng giữa các nhóm thí sinh.

Giữ ổn định mức ưu tiên theo khu vực và đối tượng

Chính sách ưu tiên theo khu vực cơ bản giữ nguyên như các năm trước: Khu vực 1 (KV1): 0,75 điểm; Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT): 0,50 điểm; Khu vực 2 (KV2): 0,25 điểm; Khu vực 3 (KV3): không được cộng điểm ưu tiên.

Khu vực ưu tiên của thí sinh được xác định theo nơi học THPT (hoặc trung cấp, trung học nghề) lâu nhất tính theo ngày; nếu thời gian bằng nhau thì lấy khu vực nơi tốt nghiệp. Thí sinh được hưởng ưu tiên khu vực trong năm tốt nghiệp và một năm kế tiếp.

Về ưu tiên theo đối tượng chính sách, dự thảo tiếp tục chia thành hai nhóm: Nhóm UT1 (đối tượng 01-03): cộng 2,00 điểm; Nhóm UT2 (đối tượng 04-06): cộng 1,00 điểm.

Thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên chỉ được hưởng một mức điểm ưu tiên cao nhất; các trường hợp khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định.

Cách tính mới đối với thí sinh đạt từ 22,50 điểm trở lên

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất của dự thảo là cơ chế "giảm dần" điểm ưu tiên khi tổng điểm xét tuyển tăng cao.

Cụ thể: Thí sinh có tổng điểm dưới 22,50: được hưởng trọn mức điểm ưu tiên theo quy định.

Thí sinh đạt từ 22,50 trở lên: điểm ưu tiên được tính theo công thức:

Kết quả được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Theo Bộ GD&ĐT, cách tính này nhằm hạn chế chênh lệch quá lớn giữa thí sinh có điểm rất cao nhưng thuộc diện ưu tiên và thí sinh không thuộc diện ưu tiên, qua đó tăng tính công bằng trong xét tuyển.

Ví dụ: Một thí sinh thuộc KV1 (ưu tiên 0,75 điểm) đạt tổng điểm 27,00:

Cách cũ: được cộng đủ 0,75 điểm → tổng xét tuyển 27,75.

Cách mới: điểm ưu tiên = (30"-" 27)/7,5× 0,75 = 0,30 → tổng xét tuyển 27,30.

Quy định mới vẫn bảo đảm hỗ trợ thí sinh đến từ vùng khó khăn hoặc thuộc diện chính sách, nhưng tránh tình trạng điểm ưu tiên "đẩy" tổng điểm của thí sinh rất cao lên quá xa so với mặt bằng chung. Dự kiến, điều chỉnh này có thể khiến điểm chuẩn một số ngành "hot" biến động nhẹ trong kỳ tuyển sinh 2026. Dự thảo đang trong giai đoạn lấy ý kiến trước khi ban hành chính thức.