Phương án tuyển sinh 2026 của các trường đại học có gì mới?

Dự kiến những thay đổi trong phương thức xét tuyển

Thông tin ban đầu từ Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho biết, năm 2026, nhà trường dự kiến bỏ các phương thức xét tuyển riêng để áp dụng hình thức xét tuyển tổng hợp, chỉ giữ lại xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho biết, phương án xét tuyển tổng hợp sẽ chấm dứt việc xét tuyển độc lập theo từng phương thức (học bạ, điểm thi tốt nghiệp, đánh giá năng lực). Thay vào đó, tất cả sẽ được quy về một thang điểm chung, với tỷ trọng khác nhau cho từng thành phần, nhằm đánh giá thí sinh một cách toàn diện.

Năm 2026, Trường ĐH Công Thương TP.HCM dự kiến tiếp tục áp dụng 5 phương thức xét tuyển như năm 2025.

Đáng chú ý, trường dự kiến từ năm 2028 sẽ bỏ việc xét tuyển bằng học bạ THPT, thay thế bằng phương thức đánh giá năng lực tổng hợp. Ngoài ra, trường công bố chính sách hỗ trợ lớn: thí sinh trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng sẽ được miễn 100% học phí cho toàn bộ khóa học và hỗ trợ sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng.

Ảnh minh hoạ.

Trong khi đó, ĐH Bách khoa Hà Nội cũng công bố lịch thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 do trường tổ chức. Theo đó, kỳ thi dự kiến có 3 đợt, sớm nhất vào cuối tháng 1/2026, đợt 2 vào giữa tháng 3/2026 và đợt 3 vào giữa tháng 5/2026.

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến sẽ tăng cường tập trung vào phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Nhà trường đang cân nhắc điều chỉnh tỷ lệ chỉ tiêu dành cho phương thức này, khẳng định xu hướng sử dụng các kỳ thi riêng để đánh giá năng lực tư duy, thay vì chỉ dựa vào điểm học tập THPT hay điểm thi tốt nghiệp.

Một trường khác cũng đang cân nhắc những điều chỉnh quan trọng là Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Dự kiến năm 2026, trường sẽ giảm đáng kể chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, thay vào đó là tăng cường các phương thức xét tuyển kết hợp và xét tuyển bằng các kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Công bố sớm tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh

Tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố các phương thức tuyển sinh năm 2026 ngay trong tháng 10/2025.

Bộ GD&ĐT cũng đã khảo sát lấy ý kiến các trường về việc bỏ hay giữ phương thức xét điểm học bạ; giới hạn hay không về số lượng nguyện vọng đăng ký của thí sinh. Yêu cầu công bố sớm này nhằm giúp thí sinh lớp 11 (khóa thi năm 2026) có thêm thời gian tiếp cận thông tin, chuẩn bị và lựa chọn ngành học phù hợp ngay từ đầu năm học.