Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của học sinh: Vĩnh Long, Đồng Nai và nhiều địa phương đã công bố

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của học sinh tỉnh Vĩnh Long

Ngày 12/1, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chấp thuận đề xuất cho học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông trong tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của học sinh tỉnh Vĩnh Long như sau: học sinh các trường mầm non, mẫu giáo, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, với thời gian 2 tuần, từ ngày 11 đến hết 24/2/2026 (nhằm ngày 24/12 âm lịch đến mùng 8 tết). Giao Giám đốc Sở GDĐT có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở giáo dục.

Học sinh Hà Nội trong ngày khai giảng. Ảnh: Phạm Hưng

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của học sinh tỉnh Đồng Nai

Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai cũng công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 chính thức đối với học sinh, giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Theo thông báo của Sở GDĐT tỉnh đồng Nai, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh, thời gian nghỉ Tết kéo dài từ thứ tư, ngày 11/2 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật, ngày 22/2 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Như vậy, học sinh ở tất cả các bậc học ở tỉnh Đồng Nai sẽ có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 12 ngày.

Đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan Sở GDĐT, thời gian nghỉ Tết được thực hiện từ ngày 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 20/2 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch dạy học trước và sau kỳ nghỉ Tết nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng năm học 2025-2026.

Ngoài ra, theo quyết định phê duyệt kế hoạch tựu trường và thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ 2 bậc giáo dục mầm non từ ngày 12.1.2026 đến 22.5.2026, thực học 17 tuần; Giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ ngày 12.1.2026 đến 23.5.2026, thực học 17 tuần. Ngày kết thúc năm học trước 31.5.2026.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của học sinh các tỉnh thành

Dưới đây là lịch nghỉ Tết Âm lịch 2026 của học sinh các tỉnh thành. Tính đến thời điểm hiện tại nhiều nơi đã thông báo lịch nghỉ dao động 9-14 ngày.