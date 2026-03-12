Vụ chuyển "Thần dược" 8.000 USD/lọ từ Thụy Sĩ về Đà Nẵng cứu 3 bệnh nhi bị nguy kịch: Sức khỏe bây giờ ra sao?

Ngày 12/3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã có thông tin về tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân trong một gia đình ở thôn 8, xã Phước Năng (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) nghi bị ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua.

Ba bệnh nhân trong cùng một gia đình gồm: H.N.T (15 tuổi), H.Q.B (11 tuổi) và H.Q.N (7 tuổi) nhập viện từ ngày 9/3.

Trong đó, bệnh nhân H.N.T (15 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Hai bệnh nhân còn lại được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng nặng.

Theo bác sĩ Võ Hữu Hội, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, khi tiếp nhận, cả hai bệnh nhi đều trong tình trạng rất nặng. Một cháu phải thở máy, cháu còn lại rối loạn tri giác và có dấu hiệu suy hô hấp. Bệnh viện đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, đồng thời chuẩn bị phác đồ điều trị.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong điều trị là thuốc giải độc đặc hiệu. Sau khi bệnh viện báo cáo Sở Y tế, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent.

Hai bệnh nhi nguy kịch nghi ngộ độc botulinum đã có dấu hiệu hồi phục. Ảnh: B.V

Khoảng 21 giờ tối 11/3, thuốc giải độc được đưa về đến Đà Nẵng và truyền cho hai bệnh nhân. Quá trình truyền hoàn tất vào khoảng 2 giờ sáng hôm sau.

Đến nay, tình trạng chung của các bệnh nhi có tiến triển tích cực hơn về tri giác và cơ lực. Tuy nhiên, chức năng hô hấp vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết sáng 12/3, cả hai cháu đã tỉnh táo, gọi hỏi biết, tay chân bắt đầu cử động trở lại, có thể bóp tay, bóp chân và nhận biết khi giao tiếp.

“Bệnh viện sẽ tiếp tục nỗ lực không chỉ để cứu sống mà còn phải bảo tồn các chức năng, đặc biệt là thần kinh và vận động, để phục hồi tối đa cho các cháu”, bác sĩ Vinh cho biết.

Trong khi đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết bệnh nhân H.N.T (15 tuổi) đang điều trị tại đây có diễn biến sức khỏe tiến triển tốt.

Botulism Antitoxin Heptavalent là loại thuốc giải độc đặc hiệu, rất hiếm và có giá khoảng 8.000 USD/lọ (tương đương hơn 200 triệu đồng). Đây là thuốc dùng để điều trị ngộ độc do vi khuẩn Clostridium botulinum, thường phải nhập khẩu khẩn cấp từ nước ngoài khi xảy ra các ca bệnh nặng.