Sau Tết, xuất hiện những dấu hiệu này cần cảnh giác suy thận cấp, người Việt tuyệt đối không bỏ qua

Sau Tết: Những người cần cảnh giác với suy thận cấp

Suy thận cấp là hội chứng gây ra bởi nhiều nguyên nhân, có thể là nguyên nhân ngoài thận hoặc tại thận, làm suy sụp và mất chứng năng tạm thời, cấp tính của cả hai thận, do ngừng hoặc suy giảm nhanh chóng mức độ lọc cầu thận.

Sau Tết, nhiều người có thói quen ăn uống thất thường, dùng nhiều rượu bia, thực phẩm mặn, đồ chế biến sẵn hoặc lạm dụng thuốc giảm đau để xử lý tình trạng mệt mỏi, đau nhức. Đây là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ suy thận cấp, đặc biệt ở người cao tuổi, người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc đã có bệnh thận từ trước.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, những người mất nước do tiệc tùng kéo dài, tiêu chảy, thức khuya hoặc làm việc quá sức cũng dễ bị giảm tưới máu thận, dẫn đến tổn thương chức năng thận đột ngột.

Vì vậy, sau kỳ nghỉ lễ, các nhóm đối tượng này cần theo dõi các dấu hiệu bất thường như tiểu ít, phù, mệt lả, buồn nôn hoặc tăng huyết áp để đi khám sớm, tránh biến chứng nguy hiểm.

Ai có nguy cơ bị suy thận cấp?

Suy thận cấp có thể xảy ra ở bất kỳ ai nhưng thường gặp hơn ở những nhóm nguy cơ cao. Người cao tuổi mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp hay bệnh gan dễ bị tổn thương thận do chức năng cơ quan đã suy giảm theo thời gian. Ngoài ra, tình trạng nhiễm khuẩn nặng, suy đa tạng hoặc tụt huyết áp kéo dài cũng có thể làm giảm tưới máu thận, gây suy thận cấp.

Những người tiếp xúc với hóa chất độc, thuốc cản quang hoặc sử dụng thuốc không đúng cách cũng có nguy cơ cao. Trong nhiều trường hợp, suy thận cấp xuất hiện sau một biến cố cấp tính như nhiễm trùng nặng, phẫu thuật lớn hoặc mất nước kéo dài.

Ảnh minh họa.

Suy thận cấp nguy hiểm thế nào?

Dù xuất hiện đột ngột, suy thận cấp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không xử trí kịp thời. Một trong những nguy cơ đáng lo là tăng kali máu do thận mất khả năng đào thải kali. Tình trạng này có thể gây rối loạn nhịp tim nguy hiểm, thậm chí ngừng tim.

Ngoài ra, người bệnh có thể gặp phù phổi cấp khi cơ thể ứ dịch, gây khó thở, tràn dịch màng phổi và tăng nguy cơ tử vong, đặc biệt ở người có bệnh tim phổi sẵn. Suy thận cấp còn làm mất cân bằng acid – kiềm, gây toan chuyển hóa, dẫn đến tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim và hôn mê.

Nếu tổn thương thận kéo dài, bệnh có thể tiến triển thành suy thận mạn tính, khiến người bệnh phải lọc máu lâu dài hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Cách phòng ngừa suy thận cấp

Ảnh minh họa.

Suy thận cấp không phải lúc nào cũng phòng tránh được, nhưng việc chăm sóc sức khỏe đúng cách có thể giảm đáng kể nguy cơ. Trước hết, cần thận trọng khi sử dụng thuốc, chỉ dùng theo chỉ định và đọc kỹ hướng dẫn, kể cả với thuốc không kê đơn như thuốc giảm đau. Lạm dụng thuốc hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương thận.

Song song đó, việc kiểm soát tốt các bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và duy trì liên hệ với bác sĩ là yếu tố quan trọng giúp phát hiện sớm nguy cơ. Lối sống lành mạnh với chế độ ăn cân bằng, hạn chế muối, đường, chất béo, tránh rượu bia và thuốc lá, kết hợp vận động phù hợp như đi bộ, bơi lội hay chạy bộ sẽ giúp bảo vệ chức năng thận lâu dài.

Suy thận cấp là tình trạng nguy hiểm nhưng có thể hồi phục nếu được phát hiện sớm. Việc nhận biết yếu tố nguy cơ, theo dõi sức khỏe và sử dụng thuốc đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thận và ngăn ngừa biến chứng.