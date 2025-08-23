Bất ngờ với ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Mở TP HCM

Ngày 22-8, Trường ĐH Mở TP HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Trong đó, điểm chuẩn trúng tuyển xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 - 24 điểm, điểm thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM từ 567 - 870 điểm.

Tháng 8-2025, Trường ĐH Mở TP HCM chào đón 19 sinh viên quốc tế chính thức nhập học tại trường

Ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp, ngành tâm lý học bất ngờ "vượt mặt" ngành luật, luật kinh tế, marketing trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất với 24 điểm.

Năm 2024, 2 ngành luật và luật kinh tế có mức điểm chuẩn cao nhất là 24,75 điểm, tuy nhiên đến năm 2025 thì thì giảm nhẹ xuống còn 23,2 và 23,25 điểm.

Năm nay, nhiều ngành trúng tuyển có mức điểm chuẩn vượt xa mức điểm sàn nhà trường công bố trước đó là 15 và 16 điểm. Trong số 51 ngành công bố điểm chuẩn có hơn 20 ngành lấy mức điểm chuẩn trên 20 điểm và 4 ngành lấy điểm trên 23 điểm.