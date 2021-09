Mẫu Tây Andrea tiết lộ cách ăn không bị phá dáng, tự tin mặc nội y xuyên thấu

Thứ Sáu, ngày 03/09/2021 03:52 AM (GMT+7)

Andrea Aybar tiết lộ bí quyết giữ dáng là ăn theo chế độ 8T1, giúp đốt cháy calo dư thừa trong cơ thể hiệu quả và an toàn.

Andrea Aybar khoe hình trong căn hộ thời gian giãn cách xã hội, cô chọn trang phục tôn hình thể quyến rũ.

Andrea Aybar là người mẫu gốc Tây Ba Nha. Nhưng từ khi còn rất nhỏ, cô đã cùng gia đình chuyển tới Việt Nam sinh sống và làm việc. Vì thế, Việt Nam được coi như là quê hương thứ 2 của nàng mẫu xinh đẹp. Tên Việt Nam của cô là An Tây.

Là một người mẫu chuyên nghiệp, cô luôn quan tâm tới chế độ ăn và tập để duy trì hình thể. Nhất là thời điểm giãn cách xã hội, nếu không có lịch trình ăn uống và tập luyện khoa học rất dễ bị tăng cân.

Chia sẻ về thói quen sinh hoạt mùa dịch tại nhà, Andrea Aybar nói: "Thời gian đầu, An chưa quen lắm do An thường xuyên làm việc bên ngoài, đi lại nhiều. Bây giờ hầu như An phải ở nhà hoặc làm online nên có chút gò bó. Nhưng tới thời điểm hiện tại, An cũng quen với việc này. Mỗi ngày, An dậy ăn sáng, tập thể dục 30 phút, sau đó hoàn thành các công việc trong ngày. An thấy rằng đây là một thử thách để mình chinh phục trong không gian làm việc hoàn toàn mới, mà trước đó An chưa làm".

Ngoài ra, Andrea Aybar cho rằng yếu tố để duy trì phong độ hình thể tốt sẽ phụ thuộc vào tâm trạng và lối sống tích cực. Trong thời gian tập luyện, cô sẽ dành khoảng 10 phút để ngồi lại và loại bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, giúp tâm trí thư giãn nhất có thể. Cách làm này giúp bạn lạc quan, đón chào ngày mới với thái độ tích cực.

Bài tập mà chân dài thực hiện nhiều nhất là plank vì động tác này giúp đốt mỡ toàn bộ cơ thể. Bài tập được nhiều người duy trì để giảm cân, siết eo thon gọn. Với sự trải nghiệm của bản thân, nàng mẫu cho rằng plank là bài tập vàng, mang lại hiệu quả thực sự tốt cho cơ thể. Nhưng đây là bài tập khá nặng nên cần phải thực hiện đúng kỹ năng, tránh gây tổn thương cho xương sống.

Nhờ duy trì thói quen sinh hoạt điều độ mà chân dài không bị tăng cân mùa dịch. Andrea Aybar cao 1,75m cùng số đo 3 vòng 82-60-90cm.

Về chế độ dinh dưỡng, Andrea Aybar hạn chế nạp tinh bột, những thức ăn nhiều dầu mỡ. Trung bình, 1 bát cơm trắng 100g sẽ có khoảng 130calo. Trong khi đó, thức ăn chiên dầu sẽ tăng khoảng 3 lần calo so với thức ăn được chế biến bằng cách hấp, luộc.

Ví dụ: 100g khoai tây nướng chỉ có 93 calo, không chất béo. Nhưng 100g khoai tây chiên có tới 319 calo (gấp 3 lần) và 17g chất béo. Hoặc 100g cá tuyết nướng chứa 105 calo và 1g chất béo, nhưng khi chiên giòn sẽ chứa 232 calo và 12g chất béo.

Vì thế ăn nhạt, chế biến thức ăn đơn giản, hạn chế nêm nếm gia vị... luôn là lựa chọn tốt cho cơ thể, được nhiều người áp dụng khi nấu ăn.

Cô ăn nhiều rau xanh. Nguyên tắc trong chế độ ăn của chân dài là 8T1 - tức là 8 tiếng sẽ ăn một bữa. Và, trong khoảng thời gian 8 tiếng, cô chỉ uống nước suối, ăn trái cây để giúp đốt cháy calo dư thừa trong cơ thể. Sau đó, cô sẽ bổ sung năng lượng vào các bữa ăn kế tiếp để không bị mất sức.

Hiện tại, Andrea Aybar đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Vì thế, sau khi hết dịch, cô sẽ bay về Hà Nội để đoàn tụ với gia đình.

Nàng mẫu chăm chỉ cập nhật hình ảnh lên trang cá nhân, tương tác với người hâm mộ.

Nguồn: http://danviet.vn/mau-tay-andrea-tiet-lo-cach-an-khong-bi-pha-dang-tu-tin-mac-noi-y-xuyen-thau-5...Nguồn: http://danviet.vn/mau-tay-andrea-tiet-lo-cach-an-khong-bi-pha-dang-tu-tin-mac-noi-y-xuyen-thau-502021393506502.htm