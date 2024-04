"Vua quảng cáo" Trương Minh Cường: Tôi mất gia đình, mất sự nghiệp!

- Sau 7 năm trở lại cuộc sống độc thân, nhìn lại chặng đường đã đi qua, anh thấy mình được gì và mất gì?

Tôi mất khá nhiều. Mất gia đình, mất sự nghiệp. Nhưng sau đó tôi cũng được khá nhiều. Tôi trưởng thành lên và có những bài học không thể mua được bằng tiền. Đó là những bài học được trả giá bằng máu và nước mắt, nhiều khi có thể bằng cả tính mạng.

Trải qua bao nhiêu thứ như vậy, tôi cảm thấy xứng đáng. Cái chính bây giờ là tôi phải làm gì để tiếp tục đi tiếp. Lỗi nào sai thì sửa và tôi sẽ cố gắng tốt nhất, để sẵn sàng cho mọi điều mới mẻ đến trong tương lai.

- Công chúng vẫn quen với hình ảnh Trương Minh Cường phong độ và hào hoa từ trên phim đến quảng cáo. Vậy ngoài đời, những lúc buồn tủi anh giấu nó vào đâu và chia sẻ cùng ai?

Mỗi lần có chuyện buồn, tôi không tâm sự hay chia sẻ với ai. Suốt quá trình sống từ nhỏ đến lớn, do ba của tôi mất sớm còn mẹ thường xuyên đi làm vắng nhà, cha mẹ lại là con một nên tôi không có bà con, người thân để tâm sự hàn huyên mỗi ngày.

Bản thân tôi từ nhỏ đến lớn luôn một mình. Khi có vấn đề xảy ra, dù đúng hay sai tôi cũng phải chịu trách nhiệm hết. Có những cái không phải lỗi của mình, tôi cũng không giải thích cho cực thân. Mình càng muốn chứng minh, bày tỏ nhiều thì càng không có lợi. Sau những khoảng thời gian thì mọi người đều sẽ hiểu và cảm nhận được.

Đi càng sâu vào Phật pháp, trải qua nhiều khổ đau, thật ra đến cuối cùng đọng lại vẫn là mình nên làm tốt việc của mình mỗi ngày. Cái khổ đau của bản thân so với nhiều người cũng chẳng lớn lao gì cả. Tôi nghĩ mình nên tự gánh vác, chữa lành cho bản thân chứ không thể mưu cầu san sẻ cho ai.

- Sau ly hôn, hiện tại anh có né tránh khi nhắc về vợ cũ?

Tôi không tránh né vợ cũ. Tôi vẫn nhắn tin và trò chuyện với cô ấy. Con cái hay vợ cũ luôn là một phần của con người tôi, không thể chối bỏ. Thế nên tôi luôn giữ lại một phần riêng tư cho gia đình, để bảo vệ cho những đứa trẻ được lớn lên trong môi trường thoải mái nhất.

Bây giờ việc tôi cần làm nhất là phải sống thật tốt, rồi tôi sẽ có thời gian đến thăm con nhiều hơn. Tôi nghĩ, khi mình muốn thương ai đó, quan tâm ai, thì trước mắt, bản thân mình phải là người có năng lực quan tâm và sẻ chia.

Tôi luôn cố gắng làm việc và mong muốn sẽ đóng góp một phần cho việc nuôi dạy con cái, để chúng lớn lên với cuộc sống đầy đủ. Dù ba mẹ có vấn đề gì đi chăng nữa cũng phải cố gắng cho con mình tốt nhất có thể.

- Người ta vẫn nói, khi trong lòng vẫn nặng chữ tình, còn yêu thì khó có thể làm bạn? Trường hợp của anh thì sao?

Rất là khó để làm bạn trở lại và mọi thứ cần có thời gian. Yêu hay không yêu thì để làm bạn đều là cả một quá trình, không thể nhanh vội.

Thời gian là liều thuốc chữa lành tất cả các vết thương. Tôi cũng cần thời gian để chữa lành cho những tổn thương của chính mình.

- Sau khi hôn nhân “đứt gánh”, anh đã có chỗ dựa tinh thần mới?

Sau khi ly hôn, tôi chưa xác định được điều gì mới.

Trên đời này, ta đến một mình và ra đi cũng một mình, không ai có thể đồng hành mãi mãi với chúng ta. Chính vì xác định được điều đó nên tôi luôn coi những điều đến - đi thật nhẹ nhàng. Quan trọng là dù ai đến, ai đi thì ta vẫn sống tốt cuộc sống của mình.

- Với anh, tình yêu ở thời điểm tại có khác gì so với trước đây?

Chuyện yêu đương vẫn như vậy thôi. Nếu khi yêu thương một người nào, bản thân cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu thì chắc chắn tốt hơn là cảm giác trong một mối quan hệ nặng nề.

Chuyện đến - đi là nhân duyên do trời đất sắp đặt. Với tôi đến thời điểm này, chuyện đến đi không quan trọng bằng việc bản thân mỗi ngày tốt hơn ngày hôm qua và hoàn thiện nhiều hơn trong suy nghĩ, hành động…

- Người ta tò mò rằng, anh ít hoạt động showbiz nhưng vẫn rất sung túc, còn thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới và làm từ thiện. Anh phản hồi gì về nhận xét này?

Du lịch với tôi là để xả stress và tận hưởng hạnh phúc trên hành trình cuộc đời. Khi có cơ hội thì dù bận rộn, tôi vẫn tranh thủ vun vén thời gian, công việc để đi trải nghiệm. Tôi đang ở giai đoạn thả lỏng, không vướng bận nên luôn cố gắng đi cho hành trình sống của mình có thêm nhiều ý nghĩa.

- Với anh bây giờ, điều quan trọng nhất là gì?

Đối với tôi lúc này, sức khỏe và tinh thần là điều quan trọng nhất. Vì sau tất cả hỷ nộ ái ộ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi đã giác ngộ rất nhiều. Tôi chứng kiến nhiều người bạn có rất nhiều tiền bạc, hạnh phúc, sự nổi tiếng… nhưng rồi cũng đều tan biến.

Điều quan trọng nhất lúc này của tôi là sự an lạc trong tâm trí và tôi hài lòng với điều đó. Cho dù tôi chưa đạt được những thành tựu to lớn hay sở hữu được thật nhiều của cải vật chất nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc từ sự ít mong cầu của mình. Bởi tôi hiểu rằng tất cả mọi khổ đau bắt nguồn từ mong cầu. Tôi biết những điều đó sẽ mang đến độc tố, vì thế bản thân sẽ ít tham vọng để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

- Anh từng nói, mình có số phận tương đồng với nhân vật trong “Lật mặt”. Vậy Trương Minh Cường mong muốn mang đến điều gì cho khán giả?

Trong phim, tôi là người miền Nam lấy vợ Bắc, ba mất sớm phải phụ giúp mẹ chăm nuôi mấy đứa em. Số phận của nhân vật cũng có đôi nét khá giống với tôi ngoài đời. Trở lại màn ảnh lần này, tôi hy vọng mọi người sẽ thấy được một tính cách nhỏ khác, một góc khác về Trương Minh Cường. Đây là vai diễn tôi đã phải trải qua casting kỹ lưỡng và được nhà sản xuất lựa chọn. Mong rằng với một phần đóng góp nhỏ, một chút năng lực của mình sẽ có thể mang đến cho quý khán giả một tác phẩm hay.

- Sắp tới, anh dự định sẽ trở lại nhiều hơn với công việc showbiz ra sao?

Từ trước tới giờ, tôi luôn cảm thấy may mắn vì được Tổ nghề cho rất nhiều thứ để làm nghề. Thế nhưng vì lý do này – lý do khác, tôi đều chạy đi làm cái khác, chưa toàn tâm toàn ý với nghệ thuật. Mong muốn lớn nhất của tôi khi trở lại lần này là được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho ngành giải trí Việt Nam nói chung.

Sau “Lật mặt 7”, tiếp tới đây với những dự án khác nữa, nếu mọi người không chê thì Trương Mịnh Cường sẽ lăn xả nhiều hơn, hy vọng nhận được sự ủng hộ của tất cả khán giả. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều!

