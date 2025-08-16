Quang Hùng MasterD hẹn hò với Phương Mỹ Chi?

Những ngày qua, mạng xã hội rộ tin đồn Quang Hùng MasterD và Phương Mỹ Chi đang hẹn hò, khiến netizen không khỏi bàn tán. Nguyên nhân xuất phát từ loạt hình ảnh được cho là hint tình cảm, trong đó cả hai bị soi mặc đồ đôi và dùng chung phụ kiện. Không chỉ thế, khoảnh khắc Quang Hùng "thả thính" Phương Mỹ Chi khi cùng tham gia Tổi Đội 1-0-2 cũng được chia sẻ lại rầm rộ trên mạng xã hội.

Phương Mỹ Chi và Quang Hùng từng "thả thính" nhau khi đi show thực tế.

Theo đó, các netizen soi được từ sân khấu biểu diễn đến đời thường, cả hai liên tục để lộ những item giống hệt nhau như đeo chung một mẫu thắt lưng trắng bản to với hàng lỗ kim loại cá tính, diện từ outfit biểu diễn đến streetstyle. Không chỉ vậy, cặp dây chuyền ngọc trai kèm charm bạc cũng xuất hiện trên cả nam và nữ, tạo cảm giác như đồ đôi có chủ đích...

Nhiều người nhận xét dù có chênh lệch tuổi tác nhưng trông cả hai rất đáng yêu, đẹp đôi nên thi nhau "đẩy thuyền". Giữa loạt nghi vấn, cả hai không lên tiếng, vì thế mọi thông tin liên quan đến tình trạng yêu đương của người trong cuộc gây chú ý.

Trấn Thành để lộ tình trạng hiện tại của Phương Mỹ Chi giữa tin đồn hẹn hò đàn anh.

Đã có lần, Trấn Thành vô tình tiết lộ "trạng thái" của Phương Mỹ Chi. Theo đó, trong Em Xinh Say Hi, khi Phương Mỹ Chi rơi vào tình thế bị "tấn công ngược" khi "quăng miếng" trêu ghẹo LyHan và MaiQuinn: "Tại sao chị LyHan rồi lại hỏi tới chị MaiQuinn liền vậy, thì ra chị chính là người đàn bà đó!". Ngay lập tức, LyHan đáp lại: "Chị nghĩ em mới chính là người đó!". Trước tình huống này, Trấn Thành bật cười rồi ra mặt bênh vực Phương Mỹ Chi: "Mỹ Chi nó mới lớn, chưa có bồ em ơi!". Không chờ lâu, Phương Mỹ Chi nói "Đúng rồi!" để tỏ ý tán thành với ý kiến của Trấn Thành.

Chương trình Em Xinh Say Hi chỉ được quay trong thời gian gần đây, cũng trùng với thời điểm tin đồn Phương Mỹ Chi và Quang Hùng MasterD rầm rộ. Vì thế, cư dân mạng cho rằng Phương Mỹ Chi đang khẳng định vẫn độc thân, ngầm phủ nhận chuyện hẹn hò đàn anh.

Cả hai bị soi sở hữu nhiều món đồ giống hệt nhau.

Dù chưa từng công khai hợp tác hay chia sẻ nhiều khoảnh khắc chung, nhưng Quang Hùng MasterD và Phương Mỹ Chi lại bất ngờ trở thành cặp đôi được cư dân mạng tích cực đẩy thuyền. Chỉ từ vài chi tiết như phụ kiện giống nhau, phong cách ăn mặc có phần đồng điệu, cả hai lập tức bị đặt vào "vũ trụ ghép đôi" của netizen.

Không ít netizen còn chỉ ra rằng Quang Hùng MasterD và Phương Mỹ Chi dường như khá ít tương tác trên mạng xã hội. Điều này càng khiến nhiều người tin rằng tin đồn hẹn hò chỉ là suy đoán, thậm chí có thể xuất phát từ mục đích câu tương tác trên các nền tảng mạng. Khán giả nên tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin để tránh bị cuốn theo những suy đoán chưa rõ ràng.

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, được khán giả biết đến từ khi giành ngôi Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 với dòng nhạc dân ca Nam Bộ. Hơn 10 năm hoạt động, cô không ngừng làm mới mình, thử sức ở nhiều thể loại từ dân ca, bolero, dân gian đương đại đến pop trẻ trung. Những năm gần đây, Phương Mỹ Chi gây chú ý với album Vũ trụ có em, lấn sân điện ảnh qua Nhà gia tiên và ghi dấu ấn bởi hình ảnh nghệ sĩ trẻ nghiêm túc, đời tư kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm. Mới đây, cô tiếp tục tạo sức hút khi cùng lúc góp mặt trong hai chương trình truyền hình Em Xinh Say Hi và Sing! Asia.

Quang Hùng MasterD sinh năm 1997, là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ nổi tiếng với phong cách âm nhạc bắt tai, hiện đại. Nam ca sĩ được biết đến nhiều ở thị trường Thái Lan và quốc tế nhờ bản hit Dễ đến dễ đi, sau đó tên tuổi thật sự bùng nổ sau thành công của Anh trai say hi. Sau chương trình, Quang Hùng MasterD đắt show diễn, tham gia loạt chương trình thực tế và gây sốt bởi những bản hit mang đậm dấu ấn như: Trói em lại, Ánh mắt biết cười, Đầu tư cho trái tim,... Trong đời tư, Quang Hùng MasterD không công khai mối quan hệ tình cảm nào, đa phần giữ hình ảnh thân thiện, tập trung cho sự nghiệp.