Lằn ranh nào cho quyền riêng tư vụ Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu bế hai bé song sinh?

Cộng đồng mạng đang chia sẻ chóng mặt hình ảnh, thông tin của "một bài viết" về ca sĩ Hoàng Thùy Linh - rapper Đen Vâu bế hai bé được cho là song sinh ở quê nhà Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ).

Thông tin được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Thông tin cho thấy họ đang tận hưởng thời gian yên bình như bao gia đình khác, là một nhà, làm cha mẹ và cùng chăm sóc con cái.

Soi cả đang làm gì!

Đáng nói, bài viết còn mô tả chi tiết chi tiết quần áo, họ ăn gì... Bên cạnh đó là thông tin lễ ăn hỏi, sinh con khi nào!

Đây không phải là lần đầu tiên rapper Đen Vâu và ca sĩ Hoàng Thùy Linh rộ tin đồn kết hôn và có con. Song cả hai chưa chính thức lên tiếng, các hình ảnh cho thấy là được chụp lén.

Khi thông tin này chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều người tỏ ra quan tâm, chúc mừng cặp đôi hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến phản đối bởi vi phạm quyền riêng tư của nghệ sĩ.

Một số bình luận như: "Bị phiền với vô duyên á"; "Thì ra luôn có người đi rình 'sao' vậy à?"; "Sao xâm phạm riêng tư của người khác khi chưa được sự đồng ý, dù họ đang ở nơi công cộng chứ đừng nói là ở nhà riêng như thế này để đăng tin"... thu hút rất nhiều tương tác.

Vi phạm quyền riêng tư nghiêm trọng

Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, Điều 21 Hiến pháp 2013 quy định: "Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn".

Ngoài ra, tại Điều 32 và Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Quyền cá nhân đối với hình ảnh: "Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý; việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác…".

Tại Điều 11 Luật Báo chí 2016 cũng quy định: "Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân".

Bên cạnh đó, Điều 9 Luật Báo chí 2016 liệt kê một trong các hành vi bị nghiêm cấm là: "Tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật."

Quy định trên cũng được hiểu rõ: tự do báo chí phải tuân thủ theo quy định pháp luật, đặc biệt là quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Người làm báo trong trường hợp này phải đảm bảo nguyên tắc không xâm phạm đời tư, đời sống cá nhân nếu không được phép.

Ngoài ra, trong "bài viết" có đề cập liên quan đến "hai nhóc tỳ sinh đôi", được xem là con của hai nghệ sĩ Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh.

Dù việc đăng tải hình ảnh trẻ em mà chưa được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý, đây là hành vi vi phạm pháp luật, bất kể hình ảnh có che mặt hay không. Luật Trẻ em 2016, tại Điều 26, quy định về Quyền bí mật đời sống riêng tư: "Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em".

Ngoài ra, luật báo chí cũng cấm đăng tải các thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em.

Qua vụ việc trên, một số kênh thông tin đăng cho là độc quyền và một số trang báo mạng dẫn nguồn đã lan truyền một số hình ảnh và clip ghi lại cảnh riêng tư của nghệ sĩ Hoàng Thùy Linh và rapper Đen Vâu. Mặc dù nội dung hình ảnh này chưa gây ra hậu quả xấu cụ thể, nhưng cách thức chụp và quay – tập trung cận cảnh, ghép nối, suy đoán, liên tưởng – có thể được hiểu là việc chụp hình và công bố khi chưa có sự đồng ý của người trong cuộc.

Trong trường hợp này, nếu hai nghệ sĩ nhận thấy hình ảnh, clip bị khai thác ngoài ý muốn và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp, họ hoàn toàn có quyền yêu cầu cá nhân hoặc đề nghị cơ quan chức năng can thiệp buộc gỡ bỏ, cải chính, xin lỗi công khai, hoặc khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại theo Điều 592 Bộ luật Dân sự.

"Nghệ sĩ dù là người của công chúng, vẫn là công dân với đầy đủ quyền hiến định về đời sống riêng tư. Việc chụp ảnh, quay phim, công bố thông tin cá nhân mà không được phép không chỉ là hành vi thiếu tôn trọng, mà còn có thể trở thành hành vi vi phạm pháp luật - luật sư Đào Thị Bích Liên nói.