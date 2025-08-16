Cháu trai huyền thoại điện ảnh Jack Nicholson bị cáo buộc đánh bạn gái cũ

Theo hồ sơ cảnh sát, tối 23/7, Elizabeth Lawlor - một thạc sĩ tâm lý 28 tuổi - đã đồng ý gặp lại bạn trai cũ, Sean Knight Nicholson, với mong muốn có cuộc trò chuyện tốt đẹp. Tuy nhiên, buổi gặp kết thúc trong tình cảnh cô bị đánh bất tỉnh và mất một phần răng cửa.

Sean Knight Nicholson (trái) và Elizabeth Lawlor. Ảnh: Instagram

Báo cáo cảnh sát cho biết nhà sản xuất âm nhạc 29 tuổi đã liên hệ với Elizabeth Lawlor, sau khi trải qua thời gian cai nghiện, bày tỏ mong muốn hàn gắn tình bạn và chia sẻ về giai đoạn khó khăn. Nicholson nhắn tin cho Lawlor, nói rằng đã uống cả lọ thuốc chống lo âu và dọa tự tử nếu cô không đến. Lo sợ cho tính mạng anh, Lawlor tới căn hộ dù hai người không gặp nhau từ năm ngoái. Nicholson bị cáo buộc là một người có tiền sử nghiện và được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt, từng kết hợp thuốc kê toa với chất cấm.

People đưa tin, cuộc trò chuyện nhanh chóng biến thành tranh cãi dữ dội xoay quanh vấn đề gian dối. Lawlor được cho là đã giật điện thoại của Nicholson để kiểm tra dấu hiệu sử dụng ma túy. Khoảng 17h30, Nicholson bị cáo buộc đã túm cổ và đầu Lawlor, quăng cô vào một vật cứng, khiến cô bất tỉnh.

"Khi tỉnh lại, nạn nhân phát hiện răng cửa bị gãy", báo cáo điều tra viết. "Choáng váng và đau đớn, Lawlor chạy ra ngoài và được nhân viên bảo vệ phát hiện, trước khi Nicholson đưa cô trở lại căn hộ".

Sau đó, Lawlor gửi ảnh thương tích cho mẹ của Nicholson - nhà thiết kế Jennifer Nicholson - người lập tức gọi 911. Cảnh sát tới hiện trường và đưa Lawlor tới viện, điều trị răng gãy, khâu vết thương và xử lý chấn thương vùng mặt.

Sean và ông ngoại, tài tử Jack Nicholson. Ảnh: Alamy Stock

Ngày 7/8, sở Cảnh sát Los Angeles xác nhận Sean Nicholson bị bắt vì bạo lực gia đình. Anh bị truy tố tội hành hung nghiêm trọng. Tối cùng ngày, Sean Nicholson được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 50.000 USD. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 26/8. Nếu bị kết tội, anh có thể đối mặt mức án tối đa 4 năm tù. Bạn gái cũ đã nộp đơn xin lệnh cấm tiếp xúc và được tòa tạm chấp thuận ngày 11/8.

Sean là con trai cả của Jennifer Nicholson (con gái huyền thoại điện ảnh Jack Nicholson) và chồng cũ Mark Norfleet. Sean từng học ngành điện ảnh tại Đại học Emerson, hiện là nhà sản xuất âm nhạc. Anh có em trai là Duke, 26 tuổi, đang theo đuổi công việc diễn xuất, từng góp mặt trong các phim Us và Dreamland.

Jack Nicholson sinh năm 1937, là một trong những tài tử lừng danh nhất Hollywood với sự nghiệp kéo dài hơn 6 thập kỷ. Ông từng giành 3 giải Oscar và giữ kỷ lục là nam diễn viên nhận nhiều đề cử Oscar nhất trong lịch sử (12 lần). Tên tuổi của ông gắn liền với các bộ phim như One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975), The Shining (1980), Batman (1989), A Few Good Men (1992) và As Good as It Gets (1997)... Jack Nicholson cũng nổi tiếng với nhiều mối tình đình đám, có 6 người con với 5 phụ nữ khác nhau.

Jack Nicholson và con gái cả Jennifer Nicholson - mẹ của Sean. Ảnh: Wire