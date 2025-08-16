Bạn thân Nicola Peltz tố gia đình Beckham 'độc hại, nói xấu con dâu'

Đầu tháng này, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tổ chức lễ cưới lại sau ba năm kết hôn cùng đại gia đình nhà vợ. Sự vắng mặt của bố mẹ Brooklyn là David và Victoria Beckham cùng ba người em khiến mọi người bàn tán. Trên mạng xã hội, hàng loạt giả thuyết nổ ra, nhiều ý kiến cho rằng Nicola là nguyên nhân khiến chồng xa cách gia đình.

Giữa làn sóng đồn đoán, bạn thân lâu năm của Nicola Peltz lên tiếng vào tuần này. Rebecca Faria để lại bình luận gay gắt trên Instagram: "Nicola thực sự có đủ dũng khí để rời xa một gia đình độc hại. Mọi người lúc nào cũng tâng bốc nhà Beckham, còn Nicola là người đầu tiên đứng lên bảo vệ giá trị của mình, vì cô ấy chẳng quan tâm đến danh tiếng hay tiền bạc của họ."

Rebecca Faria (trái) bên Nicola Peltz tại lễ làm mới lời thề cưới ở New York vào ngày 2/8. Ảnh: Instagram Detoxbyrebecca

Rebecca Faria còn cáo buộc gia đình Beckham "bắt đầu tung tin giả trên truyền thông để bôi xấu" con dâu trước công chúng khi nhận ra không thể kiểm soát mọi thứ. "Tôi đã biết Nicola nhiều năm rồi, cô ấy thật thà, khiêm tốn và không muốn sống trong thế giới giả tạo", Rebecca viết, đồng thời bảo vệ quyết định của chồng Nicola: "Brooklyn là một người đàn ông trưởng thành, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Nếu cậu ấy lựa chọn rời xa, tức là cậu ấy hiểu rõ môi trường mình lớn lên như thế nào".

Về phía Brooklyn, anh "thích" một bình luận cho rằng nếu muốn bố mẹ có mặt, anh hoàn toàn có thể mời họ. "Tại sao cứ mặc định là cô ấy ngăn cản? Có thể chính Brooklyn muốn khoảng cách. Nếu thật sự anh ấy muốn bố mẹ dự, họ sẽ có mặt", bình luận viết.

Brooklyn và Nicola Peltz trong buổi lễ, dưới sự chủ trì của bố vợ. Ảnh: Instagram Nicola Peltz

Nguồn tin của TMZ cho biết mâu thuẫn hiện vẫn căng thẳng, hai bên chưa hề có động thái hòa giải. Một số thành viên gia đình nhà Peltz thậm chí bức xúc vì David và Victoria không chủ động hàn gắn. Trong khi đó, nguồn tin của tờ Dailymail nói rằng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz không mời vợ chồng David Beckham tới dự buổi lễ hôm 2/8. Nhà Becks được cho là chỉ biết tin tức khi đọc trên báo, điều này khiến họ rất buồn và cảm thấy như đã mất cậu con trai yêu quý.

Buổi lễ trao lại lời thề diễn ra tại New York với phong cách lãng mạn, xa hoa. Thời điểm đó, nhà Becks đang đi du lịch trên du thuyền riêng ở Địa Trung Hải. Đầu tuần này, vợ chồng Brooklyn mới khoe ảnh trên Instagram với những chú thích như "chỉ một tình yêu", "Mãi mãi, cô gái của tôi"... Bố mẹ Nicole, tỷ phú Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz, cùng các anh chị em, bạn bè thân thiết đều có mặt trong các bức ảnh. Bố vợ Brooklyn giữ vai trò chủ trì buổi lễ.

Vợ chồng Beckham và con trai cả Brooklyn trong một sự kiện cũ. Ảnh: Hola!

Trong cuộc phỏng vấn với People, Brooklyn Beckham cho biết buổi lễ là một kỷ niệm tuyệt vời. "Thật lòng, tôi có thể trao lời thề với cô ấy mỗi ngày. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà một người có thể làm là tìm được người bạn đời để gắn bó trọn đời. Điều đó chắc chắn định hình con người bạn. Vâng, buổi lễ thật sự rất dễ thương và vui vẻ", Brooklyn nói. Anh cũng không đề cập gì tới sự vắng mặt của gia đình mình.

Theo truyền thông Anh - Mỹ, Nicola Peltz và Victoria Beckham xảy ra mâu thuẫn từ đám cưới vào tháng 4/2022. Nhà thiết kế thời trang 51 tuổi được cho là không hài lòng khi con dâu không mặc váy cưới cô thiết kế. Trong khi đó, nguồn tin cho biết Nicola đã khóc tức tưởi trong tiệc cưới vì Victoria lên sân khấu nhảy cùng ca sĩ Marc Anthony, "đánh cắp" khoảnh khắc khiêu vũ đầu tiên của cô và chồng.

Victoria Beckham và con dâu được cho là không ưa nhau đã nhiều năm. Ảnh: Hola!

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nhà Becks bị đồn không mấy thân thiện từ đó dù bên ngoài họ vẫn gặp gỡ, chụp hình vui vẻ. Tuy nhiên đến đầu năm nay, rạn nứt lộ rõ hơn. Brooklyn và Nicola vắng mặt trong tiệc sinh nhật 50 tuổi hoành tráng của David Beckham ở London. Cặp vợ chồng trẻ cũng không tham dự bất kỳ sự kiện nào của gia đình, đồng thời ngó lơ bố mẹ trên mạng xã hội. Tháng trước, hai em trai của Brooklyn đã chặn tài khoản của Brooklyn và Nicola trên Instagram. Vợ chồng Becks hiện vẫn theo dõi tài khoản của con trai nhưng không nhấn Like tất cả những bức ảnh có mặt con dâu.

David Beckham bên các thành viên gia đình trong sinh nhật hồi tháng 5, vắng bóng vợ chồng cậu cả Brooklyn. Ảnh: Instagram David Beckham