"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh: "Hai hàng nước mắt tôi cứ chảy ròng ròng vì nghĩ tới cảnh đó"

Nghệ sĩ Xuân Hinh: Từ tuổi thơ cơ cực đến danh xưng "Vua hài đất Bắc"

Nam nghệ sĩ cho biết, ông sinh ra trong một gia đình nghèo và là con cả trong số 7 anh chị em nên sớm gánh vác trách nhiệm phụ giúp cha mẹ. Từ năm 13 tuổi, ông vừa đi học vừa buôn bán để tự trang trải cuộc sống, không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình.

"Tôi sinh ra là con trưởng trong gia đình nghèo nên vất vả từ bé. Cuộc đời có nhiều thăng trầm, cay đắng, uất ức, cơ cực... nhưng chưa bao giờ tôi kể với người thân để mọi người phải buồn hay suy nghĩ về mình", "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh chia sẻ.

Theo nam nghệ sĩ, gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Cha ông là giáo viên, có năng khiếu hát quan họ, còn mẹ gắn bó với công việc đồng áng. Xuân Hinh cho biết ông chịu ảnh hưởng nhiều từ tính cách của cha và luôn dành tình cảm đặc biệt cho đấng sinh thành.

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh. Ảnh trên FBNV ngày 20/7/2026

Nhớ lại quãng thời gian rời quê theo học Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh khi mới 16 tuổi, "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh không giấu được xúc động. Ông kể, ngày tiễn con lên đường, mẹ chạy ra bến xe đưa 20 đồng làm lộ phí. Số tiền ấy khiến ông bật khóc vì hiểu rằng mẹ phải gánh nhiều gánh bèo đi bán suốt quãng đường dài mới kiếm được.

"Hai hàng nước mắt tôi cứ chảy ròng ròng vì nghĩ tới cảnh đó. Từ lúc đó, tôi không dám lấy tiền của mẹ nữa mà phải tự kiếm tiền để sống", nam nghệ sĩ nhớ lại.

Chính những năm tháng cơ cực đã tôi luyện ý chí và trở thành động lực để "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh theo đuổi nghệ thuật. Trong thời gian học tại Trường Sân khấu - Điện ảnh, ông sớm bộc lộ năng khiếu nổi bật. Sau khi tốt nghiệp, dù được mời ở lại trường giảng dạy, "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh từ chối để theo đuổi con đường biểu diễn chuyên nghiệp.

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp đến vào năm 1988 khi ông thể hiện thành công vai hề Cu Sứt tại Festival Cười. Tiết mục được biểu diễn liên tục gần hai tháng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Từ dấu mốc này, "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh tiếp tục khẳng định tên tuổi trên sân khấu chèo và hài kịch, trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất của miền Bắc. Đặc biệt, vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, ông được mệnh danh là "ông vua băng đĩa" khi các sản phẩm hài liên tục lập kỷ lục doanh số, xuất hiện trong hầu hết các gia đình Việt.

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh. Ảnh đại diện trên FBNV

Với những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật dân gian và hài kịch, Xuân Hinh được công chúng yêu mến, gọi bằng danh xưng "vua hài đất Bắc".

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh sinh ra tại một vùng quê thuộc Bắc Ninh trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Cha ông là giáo viên, còn mẹ gắn bó với công việc đồng áng. Tuổi thơ của nam nghệ sĩ gắn liền với những công việc nhà và lao động đồng áng như trông em, nấu cơm, bắt cua, trồng rau, cất vó... Chính những năm tháng ấy đã hun đúc ở ông sự cần cù và lối sống giản dị.

Ngoài căn nhà tại Hà Nội, Xuân Hinh còn sở hữu một ngôi nhà cổ ở quê hương Bắc Ninh. Mỗi khi có thời gian, nam nghệ sĩ thường đưa gia đình trở về đây để nghỉ ngơi, tận hưởng không gian yên bình của làng quê.

Ngôi nhà được cải tạo từ căn nhà cũ của ông bà nhưng vẫn giữ nguyên nét kiến trúc truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ với mái ngói đỏ, tường gạch và hệ thống cửa gỗ. Khuôn viên được phủ nhiều cây xanh, cây cảnh, tạo không gian thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên.

Phía trước ngôi nhà là ao cá rộng, kết hợp bậc thềm lát gạch và cầu đá nhỏ, xung quanh được trồng nhiều loại cây, mang đến khung cảnh mộc mạc, thanh bình đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ.

Dù có cuộc sống sung túc, "vua hài đất Bắc" Xuân Hinh vẫn duy trì nếp sống giản dị. Hình ảnh nam nghệ sĩ chạy xe máy trên phố hay tự tay chăm sóc vườn tược, câu cá ở quê không còn xa lạ với nhiều khán giả.

Trong sinh hoạt hằng ngày, ông cũng không cầu kỳ chuyện ăn uống. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Hinh từng chia sẻ bữa cơm gồm hai con cá diếc, một bát rau, một bát canh và cơm gạo lứt, kèm dòng trạng thái: "Bữa ăn đạm bạc của em". Hình ảnh này nhận được nhiều sự đồng cảm từ người hâm mộ bởi sự mộc mạc, gần gũi của nam nghệ sĩ.