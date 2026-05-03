Ảnh cưới cực hiếm của “Vua hài đất Bắc” Xuân Hinh với vợ là “Hoa hậu phố cổ”

Ảnh cưới cực hiếm của “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh với vợ phố cổ

Theo đó, Nguyễn Phương Lan – bà xã của nghệ sĩ Xuân Hinh là một tiểu thư khuê các sinh ra ở phố cổ Hà Nội. Dù có nhiều chàng trai giàu có theo đuổi nhưng bà vẫn dành nhiều tình cảm cho ''vua hài đất Bắc'' từ thời chưa nổi tiếng, vẫn còn nhiều khó khăn. Cả hai quen nhau từ năm 1993 và kết hôn vào đầu năm 1995.

Nhắc lại thời điểm ấy, nghệ sĩ Xuân Hinh hài hước kể, cả hai quen nhau từ những ngày ông còn chưa có mấy tên tuổi, vẫn còn "lạch cạch" trên chiếc xe đạp cũ.

Ảnh cưới của vợ chồng nghệ sĩ Xuân Hinh từ thập niên 90. Ảnh: Vĩnh Ký

"Tôi lấy cô gái làm kế toán, người Hà Nội gốc, nhà ở Hàng Buồm, hoa hậu của phố. Ngày đó tôi chẳng phải tán mấy, đi xe đạp lạch cạch, cũng chưa nổi tiếng mà cưới hẳn gái xinh", nam nghệ sĩ chia sẻ.

“Vua hài đất Bắc” tin rằng, mối lương duyên của cả hai là do "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" bởi thời điểm đó, bà xã Nguyễn Lan Phương có rất nhiều người theo đuổi, gia đình lại khá giả, trong khi ông "chẳng có gì".

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, Xuân Hinh kể, hôm đó ông đến nhà một người bạn chơi “đèo theo một cô người yêu” nhưng thực chất “chỉ mới thích thôi, chưa yêu thật”. Khi được bạn giới thiệu một cô gái phố cổ với lời khẳng định chắc nịch: "Có cô này tính tình tuyệt vời, mà tao tán không được!”, ông tò mò tìm gặp và ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ xinh xắn của bà xã sau này. Nam nghệ sĩ hóm hỉnh nói: “Ngày xưa, tôi cũng đẹp lắm, Việt kiều của Bắc Ninh mà, ai cũng bảo tôi đẹp, chỉ hơi thấp một chút thôi".

Sau 2 năm chinh phục, ''vua hài'' kết hôn với hoa hậu phố cổ. Cặp đôi có hai người con, một trai và một gái. Sau khi kết hôn, bà xã Nguyễn Phương Lan quyết định lui về hậu phương, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình và ủng hộ sự nghiệp của chồng.

Hình ảnh hiện tại của vợ chồng Xuân Hinh. Ảnh: FBNV

Trong mắt nghệ sĩ Xuân Hinh, vợ là một người rất “dễ chịu, chăm lo nhà cửa, con cái cho tôi đi diễn”.

Điều đặc biệt trong cuộc hôn nhân của Xuân Hinh là dù nam nghệ sĩ thường xuyên đi diễn, đóng cặp với nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp nhưng vợ ông chưa bao giờ ghen tuông. Bà Nguyễn Phương Lan có cách giữ gìn hòa khí gia đình rất khéo léo. Nếu vợ chồng có xung đột, bà sẽ chủ động nấu một mâm cơm ngon để thay lời xin lỗi.

“Chỉ cần nhìn vào mâm cơm là tôi hiểu được thành ý của vợ, rồi mọi giận hờn cũng tan biến”, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ.

Nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, nghệ sĩ gốc Bắc Ninh cho rằng, vợ chồng muốn gắn bó lâu dài thì phải “lựa nhau mà sống”. Ông từng nói rõ với vợ ngay từ khi cưới: “Văn nghệ sĩ là đầu có đạn, người một viên, người hai viên, còn tôi có khi cả băng. Tính khí tôi thất thường, có đêm đang ngủ, chợt nghĩ ra điệu múa, câu hát là bật dậy múa may. Rồi vợ đang nấu cơm, tự nhiên thấy chồng cứ múa như thế này liền giật cả mình".

Nam nghệ sĩ cũng không quên ví von vai trò của vợ chồng trong gia đình: “Gà trống phải gáy, nhà nào mà gà mái gáy te te thì nghịch cảnh. Nhưng gà trống gáy nhiều cũng không được, gáy nhiều là bị thịt ngay. Vậy nên lúc nào vợ bảo thôi là tôi phải thôi!”.

Nghệ sĩ Xuân Hinh

Nói là vậy nhưng nghệ sĩ Xuân Hinh kể suốt gần 30 năm bên nhau, ông chưa bao giờ dám nói to với vợ một câu: “Không dại gì mà làm phật ý vợ. Tôi nhịn bà ấy như nhịn cơm sống, chưa bao giờ dám làm điều gì khiến cho bà ấy buồn. Vì thế lúc nào bà ấy cũng vui”.

Thậm chí, nghệ sĩ Xuân Hinh còn nói rằng, bà xã là người làm nội trợ và cũng là người nắm mọi quyền hành vì “con cái về phe bà ấy hết còn mình tôi một phe”.

Nghệ sĩ Xuân Hinh cho rằng, việc nhường nhịn, chiều chuộng bà xã hết lòng chính là bí quyết lớn nhất giúp ông giữ gìn hạnh phúc hôn nhân và gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Nghệ sĩ Xuân Hinh sinh năm 1960 ở Bắc Ninh. Ngay từ khi còn học ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nam nghệ sĩ đã thể hiện năng lực diễn xuất. Sau khi ra trường, dù được giữ lại giảng dạy nhưng ông từ chối vì muốn tự do bay nhảy, biểu diễn trên sân khấu.

Năm 1988 đánh dấu thành công đầu tiên của Xuân Hinh khi tham gia diễn tiết mục nổi tiếng hề Cu Sứt trong Festival Cười tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Từ thành công đó, ông tiếp tục dấn thân vào sân khấu chèo, hài kịch và gặt hái nhiều thành tích vang dội với một loạt tiết mục như: Thầy bói đi chợ, Hề gậy theo thầy, Hề mồi đấu đá, Thị Mầu lên chùa, Người ngựa - Ngựa người, Chồng rượu vợ đề…

Hay một loạt tiểu phẩm khiến khán giả không quên được như: Xuân Hinh đi hỏi vợ, Xuân Hinh đi khám bệnh, Xuân Hinh đi hát karaoke, Xuân Hinh luyện thi hoa hậu…

Với khả năng hát nhiều thể loại nhạc như chèo, xẩm, chầu văn… cùng nét diễn giản dị nhưng cũng đầy châm biếm, loạt tác phẩm của nam nghệ sĩ luôn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc xoay quanh các vấn đề của cuộc sống, nhận được sự yêu mến của nhiều thế hệ khán giả.