Nữ nghệ sĩ hài lọt top hoa hậu thú nhận từng phải chui vào nhà vệ sinh trốn bố mẹ

Mới đây, nghệ sĩ Vân Dung – Táo đóng Táo Quân nhiều nhất đăng tải hình ảnh thời thanh xuân kèm dòng trạng thái đầy hoài niệm. Nghệ sĩ Vân Dung nói rằng, ngày trẻ chị không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nghệ sĩ, càng không dám mơ có ngày đứng trên sân khấu lớn.

Bức ảnh thời trẻ của Vân Dung. Ảnh: FBNV

“Dân chơi” thế hệ 7x ngày ấy, Táo Quân phiên bản thanh xuân, quần áo giản dị, mái tóc đen dài, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ. Hồi trẻ, không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nghệ sĩ, càng không dám mơ có ngày đứng trên sân khấu lớn. Nhưng trong từng khoảnh khắc tuổi trẻ, tôi đã sống hết mình.

Cười thật to, nghịch thật nhiều và yêu thương bạn bè bằng tất cả sự chân thành. Bức ảnh năm xưa, dáng vẻ có chút ngây ngô, có chút “dân chơi” ngõ nhỏ, nhưng trong lòng lại chứa chan niềm tin vào tương lai.

Giờ nhìn lại, cảm thấy biết ơn tuổi trẻ của mình, một thời hồn nhiên, trong sáng, đầy tiếng cười, đã nuôi dưỡng nên con người tôi hôm nay. Nếu không có những ngày tháng ấy, chắc sẽ chẳng có một Vân Dung hết mình với khán giả, hết mình với tiếng cười đến tận bây giờ”, Vân Dung chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cũng từng bộc bạch rằng: “Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành”.

Dẫu vậy, Vân Dũng cũng từng thể hiện sự tiếc nuối khi tuổi trẻ đã đi qua: “Tuổi thanh xuân giống như một cuốn sách kỳ lạ, với những trang đầu nắn nót, những trang giữa nghịch ngợm và những trang cuối chẳng ai đành lòng lật tới, nhưng trang nào cũng tràn đầy khí thế, hoài vọng và những ước mơ. Con người thật lạ, lúc còn trẻ chỉ mong mình lớn thật nhanh, trưởng thành rồi lại ao ước mình bé lại. Thanh xuân là bông hoa nở duy nhất một lần trong đời. Việc của chúng ta phải làm sao để đóa hoa đó nở rực rỡ nhất có thể”.

Vân Dung thú nhận thời trẻ khá điệu đà. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Vân Dung từng chia sẻ, thời trẻ, chị khá điệu đà và tốn nhiều thời gian cho việc làm đẹp. Mỗi khi bước chân ra khỏi cửa, chị đều dành một tiếng để nghĩ hôm nay mặc gì, đeo khuyên tai nào, bờm và túi gì.

Nghệ sĩ Vân Dung sinh năm 1975 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, chị đã đam mê diễn xuất và mong ước trở thành diễn viên. Chị còn từng lọt top 15 trong một cuộc thi hoa hậu tầm cỡ tổ chức năm 1992. Thời điểm ấy, Vân Dung mới chỉ 17 tuổi. Khi chị gái Vân Trang đăng ký đi thi hoa hậu, Vân Dung cũng năng nổ xin đi thi cùng với lý do chính là “cổ vũ chị”. Cô trở thành thí sinh trẻ nhất cuộc thi nhưng lại may mắn lọt thẳng vào Top 15 cô gái đẹp nhất.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Hồi đó thật ra là chị gái tôi đi thi, nhưng chị gái lại là người rất hiền lành và nhút nhát, còn tôi thì bạo dạn hơn, nên mẹ bảo thôi hai chị em cùng tham dự để ủng hộ cho chị gái".

Tuy nhiên, sau cuộc thi ấy, Vân Dung không tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào nữa vì ngay từ đầu vốn chẳng đam mê. Xinh đẹp là vậy nhưng nữ diễn viên chẳng hề ngại diễn các vai diễn dìm nhan sắc.

Vân Dung từng lọt top 15 cuộc thi hoa hậu. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về quyết định luôn tự làm xấu mình trong các vai diễn, Vân Dung bày tỏ: “Khi tôi vào Nhà hát Tuổi trẻ, đã có dàn ngôi sao như chị Lê Khanh, chị Lan Hương, chị Ngọc Huyền, chị Minh Hằng là những người quá xinh rồi. Tôi không thể “bon chen” đứng cùng các chị. Hơn nữa tôi lại là lớp đàn em kế cận, cách diễn thua xa các anh các chị, nhan sắc lại khiêm tốn. Cho nên tôi không thể đi con đường cùng các anh chị được. Tôi phải tìm một con đường riêng. Khó khăn, chông gai, gồ ghề cũng được nhưng điều quan trọng là mình tới được đích”.

Thậm chí, có lần Vân Dung còn phải trốn vào nhà vệ sinh diễn vì không muốn ba mẹ nhìn thấy mình hoá trang xấu xí. Tuy nhiên, sau gần 30 năm theo đuổi nghề, dám hy sinh vì vai diễn, Vân Dung thú nhận nghề đã cho mình rất nhiều thứ.

“Nhà cửa, xe cộ, những cơ hội công việc giúp tôi kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi con… chính là nhờ nghệ thuật mà có. Tôi có làm thêm nghề tay trái nào đâu. Còn gian khổ thì nghề nào cũng vậy thôi. Nói thật, nghề diễn còn sướng hơn nhiều nghề. Những người nông dân, phụ hồ, thợ mỏ… còn khổ hơn mình gấp trăm lần”, nghệ sĩ Vân Dung nói.