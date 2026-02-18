Nghệ sĩ Xuân Hinh: “Khán giả yêu Tết cổ truyền vẫn luôn nhớ và chờ đợi tôi”

Ở tuổi U70, khi nhiều nghệ sĩ chọn nghỉ ngơi sau một hành trình dài cống hiến, Xuân Hinh lại khiến khán giả bất ngờ khi lần đầu bước chân vào điện ảnh. Dịp Tết 2026, nam nghệ sĩ góp mặt trong bộ phim “Mùi Phở” – một câu chuyện mang màu sắc gia đình, gợi nhắc bản sắc văn hóa Việt qua những lát cắt đời thường. Với Xuân Hinh, đây không chỉ là một lần “đổi món” sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và các sản phẩm hài Tết, mà còn là một cái duyên đặc biệt, như cách ông nói: “thà muộn còn hơn không”. Trò chuyện đầu năm mới, “Vua hài đất Bắc” chia sẻ thẳng thắn về lý do nhận vai, áp lực khen chê, chuyện cát-xê và ký ức Tết thời băng đĩa từng làm nên một Xuân Hinh rất riêng.

Nghệ sĩ Xuân Hinh

PV: Khán giả bất ngờ khi nghệ sĩ Xuân Hinh chọn “Mùi Phở” để bước chân vào điện ảnh và ra rạp đúng dịp Tết. Đâu là lý do thuyết phục ông bước vào dự án này?

Nghệ sĩ Xuân Hinh: Ở tuổi tôi bây giờ mới đóng phim điện ảnh thì đúng là hơi muộn, nhưng thà muộn còn hơn không. Ban đầu khi đạo diễn Minh Beta mời, tôi cũng đắn đo. Nhưng khi đọc kịch bản thấy nội dung liên quan đến quốc hồn quốc túy, có âm hưởng hát văn, hát sẩm và đậm đà bản sắc dân tộc, tất cả những giá trị truyền thống đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Và chỉ vài ngày sau, tôi quyết định nhận lời.

Tôi nghĩ đây là cái "duyên". Mình cả đời ăn lộc của tiền nhân, ăn lộc của mẫu và công đức tổ tiên, nên khi còn sức khỏe thì phải cố gắng trả nợ đời cho đủ, cho đầy.

Với tôi, làm bộ phim này giống như một sự tri ân đối với gia đình, với dòng họ, để các con các cháu dù có đi xa vẫn phải nhớ nơi mình trở về.

Dù phim nói về "Phở", nhưng chủ đề chính là sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình và tôn vinh văn hóa dân tộc. Mỗi thứ chỉ một chút thôi nhưng đủ để gợi nhớ về cội nguồn. Tôi tham gia bộ phim này như một lời tri ân gửi đến gia đình, dòng họ, và để con cháu dù đi xa cũng luôn nhớ nơi mình trở về, biết ơn nguồn cội.

PV: Điện ảnh là “món mới” với ông, nên chắc chắn sẽ có người ủng hộ, cũng có người chê. Ông có sẵn sàng cho tình huống đó?

Nghệ sĩ Xuân Hinh: Chuyện đó rất bình thường, giống như mâm cơm vậy thôi. Trên mâm có chim hầm, gà tần, gà quay, cũng có cả cà muối, tiết canh. Ai thích món nào thì ăn món đó. Người cơ thể yếu thì tránh món độc, người thích đổi vị thì thử món mới.

Trên đời không ai "nhân vô thập toàn". Khán giả ăn mãi một món cũng chán, giờ họ sang xem Xuân Hinh đóng điện ảnh như một món lạ. Bản thân tôi cũng thích thử thách mình ở những cái mới, trừ việc... "thử vợ mới" là không được thôi (cười).

PV: Khán giả tò mò không biết Xuân Hinh vào phim điện ảnh có kèm “quy định riêng” nào không?

Nghệ sĩ Xuân Hinh: Tôi có giao kèo rõ ràng: không nhảy tường, không vượt rào, không quay ở những nơi bụi rậm cỏ sắc, và tuyệt đối không cưỡi các loại động vật... trừ "người" là có thể cân nhắc (cười). Năm nay tôi đóng cặp với "vợ mới" trên phim, không biết bà xã ở nhà có ghen không. Nhưng tôi tin chỉ cần mình giải thích khéo là bà ấy lại ủng hộ ngay.

PV: Nhiều người nghĩ rằng “mời Xuân Hinh chắc tốn kém lắm”. Ông có thể bật mí cát-xê của mình trong phim này ở mức nào?

Nghệ sĩ Xuân Hinh: Dự án phim này, đạo diễn có hỏi tôi lấy bao nhiêu tiền. Tôi bảo: "Chú mà lấy đúng giá thì cháu không có tiền trả đâu". Quay từ sáng sớm đến 4-5 giờ sáng giữa trời rét căm căm, tiền bạc nào tính cho đủ? Nên tôi bảo thôi, trả bao nhiêu cũng được. Với tôi, đây là sự đồng cảm về văn hóa dân tộc. Tôi làm vì cái tâm, vì yêu nghề quá, vì khán giả cứ đòi "xem tươi sống" chứ không chịu xem qua màn hình nữa nên mình lại phải lên đường.

PV: Khán giả hay gọi ông là “Vua hài đất Bắc”, nhưng ở nhà lại là vai trò của một người chồng. Ông cân bằng giữa sân khấu và gia đình ra sao?

Nghệ sĩ Xuân Hinh: Tôi vẫn hay nói vui, văn nghệ sĩ như mình là "ăn lộc" của thiên hạ. Có người hưởng một, người hưởng hai, còn tôi may mắn được hưởng cả "băng". Về nhà thì vợ chồng phải hiểu nhau.

Nhiều khi tôi đi diễn đến 2 giờ sáng mới về, bà ấy hỏi đi đâu, làm gì, tôi chỉ bảo là vì nghiệp cả. Mình sống minh bạch nên chẳng có gì phải giấu. Vợ chồng ở với nhau mấy chục năm, cứ 2-3 ngày không thấy mình đi diễn là bà ấy lại thấy lạ ngay. Mà tôi có đi đâu thì đi, cuối cùng vẫn phải về ăn cơm vợ nấu. Có những lúc bà ấy nhồi cho ăn phát sợ, nhưng đó là cái tình.

PV: Ở giai đoạn này, điều gì khiến ông an tâm nhất: có tích lũy vừa đủ, sức khỏe, hay là nếp nhà yên vui?

Nghệ sĩ Xuân Hinh: Giờ sức khỏe yếu rồi, đi bộ cũng thấy mệt, chạy theo lớp trẻ thì hơi quá sức nên tôi cứ nhận mình là "nghệ sĩ điện ảnh mầm non mới nhú" cho vui. Tôi mong mọi người góp ý nhẹ nhàng như vỗ về "bà đẻ" để nghệ sĩ có động lực sáng tạo, chứ đừng "miết" cho một cái là mầm non thui chột hết.

Về tiền bạc, ngày trẻ tôi cũng bôn ba vất vả, tích cóp được một chút. Tôi bảo với vợ là hai thân già chăm nhau là chính. Các con giờ trưởng thành, tự nuôi được bản thân rồi. Tôi chỉ cần chăm chút bà già ở nhà cho tốt, bà ấy muốn làm vua làm chúa gì cũng chiều, chứ bà ấy mà bỏ đi thuê người nấu nướng tốn kém lắm (cười). Vợ chồng già phải hiểu ý nhau, việc nào ra việc nấy thì mới sống vui, sống khỏe được. Tôi nói thật, tiền bạc với tôi bây giờ chỉ cần vừa đủ. Đừng để nhiều quá mà sinh chuyện, cứ chủ động được cuộc sống của mình là tốt nhất.

Người ta giàu thì đi xe bốn bánh, mình không có thì đi hai bánh, miễn là đi được đến nơi mình muốn. Thậm chí nếu sức khỏe tốt, đi bộ bằng hai chân mình cũng là quý rồi. Tôi đã đi khắp thế giới, nếm đủ mùi vị rồi, chỉ còn mỗi mấy nước đạo Hồi trùm khăn là chưa đi thôi. Bây giờ tôi chọn cách sống túc tắc, vui vẻ, có dự án nào hay thì làm.

PV: Trong hành trình làm nghề, Tết có vẻ là thời điểm đặc biệt. Ông nhớ nhất điều gì khi nhắc về những mùa Tết cũ?

Nghệ sĩ Xuân Hinh: Tôi vẫn nhớ như in những năm trước, khi phương tiện nghe nhìn chỉ có băng đĩa. Hồi đó, khán giả ở các tỉnh đổ về Hà Nội, xếp hàng rồng rắn từ đêm hôm trước để chờ đến 6 giờ sáng hôm sau khi băng đĩa Xuân Hinh chính thức phát hành. Khoảng 10 năm trở lại đây, thời thế thay đổi, băng đĩa không còn nữa, mọi người chuyển sang xem YouTube. Nhưng tôi rất xúc động vì những khán giả yêu mến Xuân Hinh, yêu cái Tết cổ truyền vẫn luôn nhớ và chờ đợi tôi.

PV: Xuân mới 2026, ông có lời nhắn nhủ nào tới những người đã đồng hành cùng ông suốt nhiều năm qua?

Nghệ sĩ Xuân Hinh: Nhân dịp đầu xuân năm mới, Xuân Hinh xin gửi lời chúc tới toàn thể độc giả và khán giả thân yêu. Chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý, mã đáo thành công. Quan trọng nhất là phải có sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả! Chúc mừng năm mới!

PV: Xin cảm ơn ông!