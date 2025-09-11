Vợ hoa hậu và hôn nhân của nhà hoạt động chính trị vừa bị ám sát

Cái chết đột ngột và thương tâm của nhà hoạt động bảo thủ Mỹ Charlie Kirk sau vụ nổ súng tại Đại học Utah Valley đã để lại khoảng trống lớn trong giới chính trị - xã hội. Nhưng hơn tất cả, mất mát này gây nên nỗi đau nặng nề nhất với người bạn đời của ông - Erika Frantzve - và hai con nhỏ.

Charlie Kirk bên vợ và hai con trong sinh nhật con trai út hồi tháng 5. Ảnh: Instagram

Erika Frantzve sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Arizona 2012 vào đúng sinh nhật 23 tuổi. Sau đó, cô dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Mỹ (Miss USA), không giành danh hiệu. Tuy nhiên, Erika vẫn tiếp tục theo đuổi những dự án từ thiện và hoạt động vì cộng đồng. Cô đã thành lập tổ chức từ thiện Everyday Heroes Like You hỗ trợ những người bình thường làm thiện nguyện.

Không chỉ nổi bật bởi nhan sắc, Erika Frantzve còn gây ấn tượng với trí tuệ và nỗ lực học tập. Cô từng học Đại học Arizona, ngành Khoa học chính trị và Quan hệ Quốc tế, đồng thời chơi cho đội bóng rổ của Đại học Regis. Năm 2017, cô tiếp tục theo học tại Đại học Liberty, lấy bằng Thạc sĩ Luật và bằng Tiến sĩ Nghiên cứu Kinh Thánh. Erika có niềm tin tôn giáo mạnh mẽ, thường xuyên chia sẻ những câu Kinh Thánh truyền cảm hứng trên mạng xã hội.

Erika Frantzve là Hoa hậu Arizona 2012. Ảnh: Instagram

Erika Frantzve hiện là một người mẫu, doanh nhân, nhà từ thiện và người dẫn chương trình podcast nổi tiếng tại Mỹ. Hoa hậu dẫn chương trình podcast Midweek Rise Up để hướng dẫn đời sống tâm linh, tiếp thêm sức mạnh tinh thần và đức tin cho người nghe trong hành trình sống. Cô còn sáng lập thương hiệu trang phục tôn giáo PROCLAIM.

Erika gặp nhà hoạt động xã hội Charlie Kirk lần đầu vào năm 2018 và nhanh chóng gắn kết bởi cùng đức tin Cơ Đốc. Tháng 12/2020, Charlie cầu hôn Erika và họ trở thành vợ chồng vào tháng 5/2021 trong buổi lễ ấm cúng tại Scottsdale, Arizona. Hạnh phúc thêm trọn vẹn khi họ lần lượt đón hai thiên thần nhỏ: một bé gái sinh năm 2022 và một bé trai chào đời năm 2024.

Vợ chồng Erika thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình cũng như các thông điệp về đức tin và lòng biết ơn trên mạng xã hội, trong đó Erika viết rằng mối quan hệ với Charlie và vai trò làm mẹ là những phước lành lớn nhất. Trong một bài đăng, người đẹp ngợi ca bạn đời: "Chồng tôi, Charlie Kirk, là một sức mạnh phi thường. Anh ấy can đảm khi thế giới đòi hỏi sự im lặng, anh ấy không hề sợ hãi khi người khác chùn bước và anh ấy đã dấn thân vào cuộc chiến của thế hệ tiếp theo, thay đổi trái tim và khối óc của họ".

Charlie Kirk có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Erika Frantzve trước khi qua đời. Ảnh: Instagram

Ngày 10/9, Charlie Kirk bị sát hại trong một buổi diễn thuyết 3.000 người tham gia tại Đại học Utah Valley. Vụ nổ súng xảy ra khi Kirk, 31 tuổi, vừa trả lời câu hỏi liên quan đến các vụ xả súng do người chuyển giới gây ra tại Đại học Utah Valley. Ông bị bắn trúng cổ, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện tại, Erika Frantzve vẫn chưa chia sẻ gì về nỗi đau mất mát này. Trước thảm kịch, hoa hậu đăng câu Kinh Thánh trên Instagram: "Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng ta, luôn hiện hữu giúp đỡ trong cơn hoạn nạn".

Charlie Kirk sinh năm 1993, là một nhà hoạt động chính trị bảo thủ người Mỹ. Ông sáng lập và làm giám đốc điều hành của Turning Point USA - một tổ chức vận động chính trị có ảnh hưởng lớn trong giới trẻ Mỹ, đặc biệt tại các trường đại học. Kirk thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, là cây bút, diễn giả và bình luận viên chính trị, nổi bật với các quan điểm ủng hộ tự do kinh tế và bảo vệ giá trị truyền thống. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách chính trị bán chạy tại Mỹ. Ngoài ra, Kirk dẫn dắt The Charlie Kirk Show, một podcast và chương trình phát thanh có lượng khán giả đông đảo.