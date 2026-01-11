Ảnh sao 11/1: Con gái Hồ Ngọc Hà - Kim Lý bám bố không rời

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà đăng ảnh con gái Lisa được bố - diễn viên Kim Lý - âu yếm bế khi dự một buổi tiệc tại TP HCM. Cô bé ôm chặt cổ, bám bố không rời.

MC, người mẫu Thúy Hạnh (trái) gây chú ý với bức ảnh cùng chị gái Thúy Hằng diện bikini khoe dáng sexy trên bãi biển.

Đàm Vĩnh Hưng mới lên Sa Pa diễn. Ca sĩ kể anh bị nhiều trẻ em và người dân tộc thiểu số vây quanh, 'dụ' mua hàng nhưng không thấy phiền, ngược lại rất vui.

Lâm Khánh Chi gây tò mò với bức ảnh chụp cùng người đàn ông giấu mặt. Cô được khen ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, dù cận kề tuổi 50.

Hai nàng hậu Kỳ Duyên (phải) và Hương Giang rủ nhau đi chơi pickleball ngày cuối tuần.

Gia đình ca sĩ Mỹ Lệ tham quan, chụp ảnh kỷ niệm với tháp Eiffel - biểu tượng của nước Pháp, trong chuyến du lịch đầu năm.

Minh Luân diện đồ đôi cùng ca sĩ Dương Hồng Loan diễn trong chương trình mừng xuân Bính Ngọ.

Giáng My được khen 'như người đẹp từ trong tranh bước ra'.

Diễn viên Kinh Quốc 'diễn sâu' khi sắm vai anh bán dừa bên lề đường.

Dương Triệu Vũ tranh thủ thưởng thức các món ăn vặt bình dân nhân chuyến ra Hà Nội.

Võ Hoàng Yến xúng xính áo dài chụp ảnh Tết với con gái Nubi.