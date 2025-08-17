Vợ trẻ bị tố cáo cấu kết nhân tình chiếm hàng tỷ NDT của nhà thư pháp 87 tuổi

Từ Manh, vợ của ông Phạm Tằng. Ảnh: Weibo

Tối 16/8, Phạm Hiểu Huệ - con gái nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc Phạm Tằng - đăng bài trên Weibo cá nhân, cho biết cha sau khi bị vợ là Từ Manh đưa ra khỏi nơi ở thì mất liên lạc. Dinh thự Bích Thủy ở Bắc Kinh bị dán niêm phong, kho chứa bảo vật bị chuyển đi, một số nhân viên lâu năm bị sa thải. Cô cho biết Từ Manh từng đe dọa nhân viên không được tiết lộ tin tức: "Cô ta đã buộc các nhân viên tắt camera giám sát trong phòng, đe dọa họ không được lan truyền tin tức, nếu không cô sẽ báo cảnh sát. Sau đó, cô ta đóng gói bộ sưu tập tranh, thư pháp và đồ cổ 50 năm của cha tôi và gửi đi theo từng đợt". Hiện tại, cô cố gắng kết nối với cha mà không được: "Tôi đã gọi cho cha nhiều ngày, nhưng điện thoại của ông luôn tắt máy. Tôi đã ngay lập tức gửi tin nhắn WeChat cho Từ Manh, kênh liên lạc duy nhất, nhưng cô ta vẫn không nói cho tôi biết cha đang ở đâu".

Hiện người thân, bạn bè, học sinh và các nhà buôn tác phẩm nghệ thuật của Phạm Tằng không thể liên lạc với ông, làm dấy lên suy đoán ông "đang bị kiểm soát".

Hôm 5/7, ông Phạm Tằng vẫn trong tình trạng bình thường khi xuất hiện trong tiệc sinh nhật. Từ Manh không xuất hiện nhưng cũng không đề cập đến điều gì bất thường.

Hiện chủ đề "Ông Phạm Tằng 87 tuổi bị vợ kém ông 50 tuổi gài bẫy" đã thống trị các tìm kiếm nóng trên Weibo.

Ông Phạm Tằng và vợ thứ tư, Từ Manh. Ảnh: Weibo

Sohu đưa tin, một số người trong cuộc tiết lộ Từ Manh đã bí mật bán các tác phẩm thư pháp, tranh vẽ và bộ sưu tập của Phạm Tằng trong suốt hai năm sống cùng ông. Tổng giá trị của các bức thư pháp và tranh vẽ có thể vượt quá 2 tỷ NDT. Một nguồn tin nói bạn trai Từ Manh đã cấu kết với cô để thực hiện hành vi sai trái. Số khác nói Từ Manh đồng lõa với hai con trai của chồng - Phạm Nhất Phu và Phạm Trung Đạt. Hai người này vốn là con riêng vợ thứ hai của ông Phạm Tằng, không phải con ruột ông nhưng được ông nuôi từ nhỏ, coi như con đẻ. Phạm Nhất Phu và Phạm Trung Đạt vốn nắm giữ độc quyền việc thẩm định và giao dịch tác phẩm của cha. Phạm Trung Đạt hiện bị cáo buộc là người dàn xếp cho Từ Manh tiếp cận ông Phạm Tằng nhằm chiếm đoạt tài sản, nhưng sau khi nắm được cơ hội, Từ Manh lại bị nghi ngờ cấu kết nhân tình, phản bội gia tộc họ Phạm.

Các nguồn tin khác cho hay Từ Manh chuyển nhượng bộ sưu tập của Phạm Tằng trong vòng hai năm sau khi kết hôn thông qua các phương thức như bán chúng với giá rẻ và rửa tiền qua biên giới. Cô sử dụng tài khoản cá nhân để thường xuyên chuyển tiền vào và ra.

Người tố giác cho biết trước đây Từ Manh từng là một blogger về xe hơi và trở thành người dẫn chương trình Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Cô có làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp. Phạm Tằng, một người si mê nhan sắc, thích cô ngay từ lần gặp. Sau đó, ông tặng Từ Manh xe sang và trang sức, đưa cô đi cùng trong các hoạt động trước công chúng. Năm ngoái, ông cưới cô.

Ông Phạm Tằng sinh năm 1938, là nhà thư pháp, họa sĩ và nhà tư tưởng nổi tiếng ở Trung Quốc. Ở tuổi 86, ông là thành viên của Hiệp hội Nghệ sĩ Trung Quốc, giảng viên và nhà nghiên cứu tại Học viện Nghệ thuật Trung Quốc, giáo sư chính thức và trợ giảng tiến sĩ tại Đại học Nam Khai, đồng thời là giảng viên tại Học viện Văn hóa Trung Quốc của Đại học Bắc Kinh. Ông cũng là cố vấn đặc biệt về đa văn hóa của UNESCO và là người đầu tiên ở Trung Quốc nhận được vinh dự này.

Các tác phẩm của ông rất có giá trị, như bức "Cầm Kỳ Thi Họa" từng được đấu giá với mức cao ngất ngưởng là 480 triệu NDT. Những tác phẩm khác có giá trị hàng trăm nghìn, hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu NDT.

Ông Phạm Tằng thời trẻ. Ảnh: Weibo

Trước khi lấy người vợ hiện tại, ông đã trải qua ba cuộc hôn nhân, có một con gái ruột duy nhất. Ở lần hôn nhân thứ ba, ông gặp nhiều tai tiếng do yêu vợ của bạn, đi lại lén lút cho đến khi bị phát hiện. Kẻ bỏ vợ, người bỏ chồng đến với nhau và chung sống nhiều năm, trước khi người vợ qua đời vì bệnh tật năm 2021. Trên mạng xã hội, ông từng bị chỉ trích về đạo đức, nhân phẩm dù tài giỏi.

Năm 1977, tên tuổi ông được biết tới rộng rãi sau khi vẽ bức Chung Quỳ Bát Mặc Đồ cho Đại lễ đường Nhân dân. Sau khi được Nhân Dân Nhật Báo đưa tin rầm rộ, ông đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Đến những năm 1990, Bảo tàng nghệ thuật Phạm Tằng, bộ sưu tập thư pháp và hội họa của Phạm Tằng... đều được biết tới rộng rãi trên toàn thế giới.

Thu nhập của ông Phạm thuộc hàng "khủng". Chỉ riêng năm 2012, ông đã kiếm được 980 triệu NDT từ việc bán tranh. Theo Securities Times e-Company, tổng khối lượng giao dịch tích lũy các tác phẩm của ông trên thị trường đấu giá công khai đã vượt quá 2.321 tỷ nhân dân tệ trong 11 năm. Thống kê "Danh sách tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc của Hurun năm 2024" cho thấy tổng doanh số bán đấu giá sản phẩm của ông trong năm đó là 18,7 triệu USD (khoảng 130 triệu nhân dân tệ), xếp thứ 6 trên thế giới. Cộng tổng khối lượng giao dịch trong nhiều năm, giá trị tài sản của các tác phẩm của ông có thể lên tới hàng chục tỷ NDT.