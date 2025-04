Tài tử Hollywood qua đời ở tuổi 54

Thông tin được John Sloss - đại diện pháp lý cho Nicky Katt - xác nhận với truyền thông Mỹ hôm 12/4. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ.

Nicky Katt sinh ngày 11/5/1970, từng có nhiều vai diễn nổi bật trong cả điện ảnh lẫn truyền hình suốt thập niên 1990 và 2000. Vai diễn ghi dấu ấn nhất của anh là Clint Bruno, kẻ bắt nạt học đường trong bộ phim tuổi teen kinh điển Dazed and Confused (1993) của đạo diễn Richard Linklater. Tác phẩm đưa nhiều ngôi sao trẻ thời đó như Matthew McConaughey và Ben Affleck đến gần công chúng.

Katt được biết đến nhiều nhất qua các vai diễn trong bộ phim 'Dazed and Confused', 'Boiler Room' năm 2000... Ảnh: Pagesix

Anh từng góp mặt trong một số phim nổi tiếng như: Boiler Room (2000), Full Frontal (2002) cùng Julia Roberts và Brad Pitt, cũng như bộ phim truyền hình đoạt giải Emmy Behind the Candelabra (2013) kể về cuộc đời nghệ sĩ Liberace.

Đạo diễn Full Frontal Steven Soderbergh từng nhận xét Nicky Katt là một diễn viên "hoàn toàn không sợ hãi" khi dám hóa thân vào những vai diễn phức tạp và gây tranh cãi.

Trên màn ảnh nhỏ, Katt gây ấn tượng khi thủ vai thầy giáo địa chất Harry Senatetrong ba mùa đầu của series truyền hình Boston Public do kênh Fox sản xuất. Anh cũng từng xuất hiện trong một tập phim Friends (1996), đảm nhận vai phụ gây chú ý bên cạnh các nhân vật chính Ross Geller (do David Schwimmer thủ vai) và Chandler Bing (do Matthew Perry thể hiện). Dù chỉ xuất hiện ngắn, Katt vẫn được khán giả nhớ đến nhờ lối diễn hài hước.

Vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp của Katt là vào năm 2018, khi anh tham gia một tập phim trong series hài Casual của Hulu.

Katt (đứng bên phải) xuất hiện trong một tập phim 'Friends'. Ảnh: Pagesix

Ngoài đời, Nicky Katt sống khá kín tiếng, ít khi chia sẻ đời tư với công chúng. Tài tử kết hôn với Annie Morse từ năm 1999 đến 2001. Dù không đạt đến danh tiếng như nhiều bạn diễn cùng thời, Katt được đánh giá là một diễn viên thực lực, luôn mang đến chiều sâu tâm lý cho các nhân vật phụ mà ông thể hiện.