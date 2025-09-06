Lý Liên Kiệt ba lần 'chạm ranh giới sinh tử'

Ngày 1/9, ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt đăng một video lên mạng xã hội, kể lại ba lần đối mặt với cái chết. Anh lần đầu tiết lộ về sự chuyển đổi tinh thần của bản thân, từ sợ hãi cái chết sang chấp nhận một cách bình tĩnh. Diễn viên nói: "Tôi cũng sợ chết và nỗi sợ hãi về điều chưa biết đó vẫn còn ám ảnh tôi cho đến ngày nay".

Lần đầu tiên Lý Liên Kiệt gặp nguy hiểm là vào năm 2004, anh và con gái bị cuốn vào một cơn sóng thần khi nghỉ dưỡng ở Maldives. "Sóng thần ập đến quá nhanh, tôi không kịp phản ứng", anh nhớ lại. "Đợt sóng đầu tiên ập đến chân tôi và đợt sóng thứ hai ngay lập tức ập đến ngực và cổ tôi. Tôi bị sóng cuốn trôi. Chỉ cần thêm một cơn sóng nữa là tôi có thể chết rồi. Lúc đó tôi hoảng loạn, sợ hãi. May mắn, tôi đã sống", anh nói.

Diễn viên Lý Liên Kiệt nói về cái chết, sự sống. Ảnh: Ifeng

Lần thứ hai là khi Lý Liên Kiệt quay Hoắc Nguyên Giáp, anh ngã đập đầu từ một bục cao. Anh hồi tưởng: "Tốc độ quá nhanh khiến tôi gần như mất trí. May mắn thay, một diễn viên đóng thế đã kịp thời đỡ, giúp tôi tiếp đất bằng lưng". Lý Liên Kiệt thừa nhận nếu không có sự giúp đỡ, đầu anh đã đập thẳng xuống đất, có khả năng gây chấn thương cổ hoặc tàn tật: "Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy biết ơn vì điều đó".

Thử thách thứ ba, dài nhất, cũng đáng nhớ nhất với Lý Liên Kiệt. Trước đó, anh đã bị một căn bệnh nghiêm trọng trong nội tạng. Sau đó, trong một lần tĩnh tâm ở độ cao 4.300 m, anh bắt đầu gặp khó khăn khi thở vào ngày thứ năm. Trong một buổi thiền đêm, anh đột nhiên bị tiểu không tự chủ. "Hơi thở của tôi ngày càng cạn và tôi cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Tôi linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra", anh nói. Sau đó, một vị thầy trong tu viện đã hộ tống anh xuống núi. Chuyến đi ba giờ đến những vùng giàu oxy trên cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng là một hành trình kinh hoàng. Lý Liên Kiệt hồi tưởng: "Tôi đã rất sợ hãi suốt chặng đường, nghĩ rằng 'Lỡ mình chết thì sao?'. Ngay cả sau khi được thở oxy, tôi vẫn cảm thấy bất an cho đến khi đến được đồng bằng Thành Đô".

Theo Ifeng, Lý Liên Kiệt từng là chủ đề của vô số tin đồn sai lệch về cái chết. Diễn viên tâm sự: "Cư dân mạng nói tôi đã chết rất nhiều lần nhưng tôi vẫn còn sống. Cho đến hiện tại, tôi đã giải thích kế hoạch tang lễ của mình với vợ. Tôi hiện khá thờ ơ với cái chết. Tôi sẽ giữ mọi thứ đơn giản. Không cần bia mộ hay đám tang. Tôi có thể được chôn cất trên cây hoặc dưới biển. Cứ để tự nhiên diễn ra".

Lý Liên Kiệt là diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, anh còn được biết đến với vai trò nhà sản xuất, nhà từ thiện. Trước khi gia nhập làng giải trí, anh từng vô địch giải wushu và được gọi là "thần đồng võ thuật". Với lợi thế này, Lý Liên Kiệt gây tiếng vang khi thử sức đóng phim võ thuật, tác phẩm đầu tiên là Thiếu Lâm Tự, sau đó là Hoàng Phi Hồng, Quỷ Cước, Tinh Võ Anh Hùng...

Năm 2010, tài tử Lý Liên Kiệt công khai mình mắc bệnh cường giáp. Đây là bệnh rối loạn tự miễn khiến tuyến giáp hoạt động quá mức, gây sụt cân, tim đập nhanh, run tay, mệt mỏi. Sau khi phát bệnh, anh nhiều lần chia sẻ việc phải dùng thuốc ức chế tuyến giáp, khiến thể trạng thay đổi thất thường, lúc gầy rộc, lúc tăng cân bất thường do tác dụng phụ của thuốc. Thời kỳ bệnh nặng, anh buộc phải hạn chế vận động, có lúc phải ngừng đóng phim và tập trung điều trị để lấy lại ổn định sức khỏe.

Gần đây, anh gặp biến cố sức khỏe, phải vào viện.