Vợ Công Lý phủ nhận có đại gia 'bao nuôi'

Chia sẻ tối 22/5, Ngọc Hà cho biết cô thường xuyên bị hỏi về việc quen đại gia, "cặp bồ" hay thậm chí còn được gợi ý để giới thiệu người giàu có. Bà xã NSND Công Lý nói cô thấy bị xúc phạm khi nghe những lời nói này. Người đẹp khẳng định cô có đủ khả năng tự chăm lo cuộc sống, không phải "bấu víu" vào bất cứ ai.

Ngọc Hà nhấn mạnh bản thân đang có cuộc hôn nhân hợp pháp với Công Lý và cả hai vẫn sống vui vẻ bên nhau. "Dù hiện tại chồng mình có còn làm ra nhiều tiền hay không thì đó vẫn là chồng mình", cô viết trên trang cá nhân. Vợ nam nghệ sĩ cũng cho biết mình có sức khỏe, trí tuệ và khả năng lao động để chủ động tài chính. Ngọc Hà nói cô là người chung thủy, không đứng núi này trông núi nọ nên không có chuyện cặp kè như tin đồn.

Ngọc Hà - Công Lý.

Chia sẻ với Ngôi Sao, Ngọc Hà nói trước đây cô từng tổn thương, suy nghĩ nhiều khi bị nghi ngờ "có bồ". Theo thời gian, cô nói biết điều gì cần lắng nghe, điều gì nên gạt bỏ khỏi cuộc sống. "Thay vì chạy theo những bình luận đó, tôi sẽ là chính mình và nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày. Tôi nghĩ phụ nữ dù có vất vả đến mấy thì vẫn phải biết chăm sóc, yêu thương bản thân. Nếu không thể lo được cho chính mình, tôi sẽ chẳng lo được cho anh Lý", Ngọc Hà nói.

Ngọc Hà khoe sắc vóc trong một sự kiện.

Nhiều năm nay, người đẹp duy trì công việc KOL quảng cáo, tham gia sự kiện và làm truyền thông cho nhiều chương trình, cuộc thi sắc đẹp. Khoảng ba tháng gần đây Ngọc Hà còn tập trung làm tiếp thị liên kết, hợp tác cùng sàn thương mại điện tử và nhiều nhãn hàng.

Cô tiết lộ dành khoảng 10 tiếng mỗi ngày cho công việc này, từ việc tìm kiếm những sản phẩm chất lượng, mua về dùng thử đến đăng bài trải nghiệm, tìm kiếm những deal hời cho những người quan tâm theo dõi cô trên mạng xã hội. Theo bà xã Công Lý, cô bắt đầu công việc này vào thời điểm tiếp thị liên kết không còn quá mới mẻ, tuy nhiên nhờ sự chăm chỉ, tận tâm, cô có thể kiếm hoa hồng khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Đây là khoản thu nhập khá lớn, giúp vợ chồng cô trang trải thêm nhiều khoản trong cuộc sống.

Ngọc Hà trong vai trò Giám đốc truyền thông cho một cuộc thi hoa hậu.

Từ khi thành trụ cột kinh tế trong gia đình, Ngọc Hà luôn cố gắng để có thể làm chỗ dựa cho chồng. Theo người đẹp, cô với Công Lý không chỉ là bạn đời, mà còn là một bài học lớn của cuộc sống. Hành trình đó giúp người đẹp nhận ra rằng phải biết yêu thương, chăm sóc sức khỏe của chính mình và những người xung quanh.

Ngọc Hà sinh năm 1988, làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Cô kết hôn với NSND Công Lý, hơn cô 15 tuổi, hồi đầu năm 2021, sau 5 năm hẹn hò. Thời gian qua, cô ở bên cạnh đồng hành cùng chồng khi anh gặp biến cố sức khỏe.