Vợ NSND Công Lý: 'Không có chỗ dựa thì mình càng phải mạnh mẽ'

Vợ NSND Công Lý độc lập, tự do tài chính

Mới đây, Ngọc Hà Lê – vợ NSND Công Lý đã chia sẻ những suy nghĩ đầy tích cực về cuộc sống và sự độc lập của phụ nữ trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Theo vợ NSND Công Lý, nhiều người thường hỏi vì sao cô luôn chăm chỉ và không ngừng nỗ lực. Trước câu hỏi này, cô cho biết bản thân luôn cố gắng hết sức để có thể làm chủ cuộc sống, không phải phụ thuộc hay sống dựa vào thái độ của bất kỳ ai.

Vợ NSND Công Lý được nhận xét là người chăm chỉ, có nhiều cố gắng.

Ngọc Hà Lê bày tỏ quan điểm rằng chỉ khi độc lập về kinh tế và tự chủ trong cuộc sống, con người mới có được sự tự tin thực sự. Cô cũng cho rằng càng không có chỗ dựa, bản thân càng phải mạnh mẽ hơn để vượt qua mọi khó khăn.

Bên cạnh đó, vợ NSND Công Lý nhắn nhủ mọi người hãy sống đúng với cảm xúc của mình, làm những điều bản thân yêu thích khi còn có thể và luôn biết yêu thương chính mình. Theo cô, mỗi người không nên để những lời nói tiêu cực từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến tinh thần hay khiến bản thân tổn thương.

Khép lại chia sẻ, Ngọc Hà Lê cho rằng, hạnh phúc không nằm ở sự giàu sang mà là khi bản thân và gia đình luôn bình an, sống tử tế và không làm tổn thương người khác.

Khán giả ngưỡng mộ sự hy sinh, đồng hành của vợ NSND Công Lý bên chồng lúc ốm đau

Vợ của NSND Công Lý không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự trẻ trung, bản lĩnh mà còn bởi tình yêu và sự hy sinh âm thầm dành cho chồng trong quãng thời gian khó khăn nhất. Trên trang cá nhân, rất nhiều bình luận của khán giả đã dành sự ngưỡng mộ dành cho cô.

Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý luôn đồng hành, sát cánh với chồng trong công việc lẫn cuộc sống.

Sau biến cố sức khỏe của nam nghệ sĩ, cô gần như gác lại nhiều kế hoạch cá nhân để toàn tâm chăm sóc, đồng hành cùng anh trên hành trình điều trị và phục hồi. Từ những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt hằng ngày đến việc trở thành chỗ dựa tinh thần, cô luôn kiên nhẫn ở bên, động viên và tiếp thêm niềm tin cho chồng vượt qua giai đoạn đầy thử thách.

Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là sự tận tụy, mà còn là cách cô âm thầm chịu đựng áp lực và dư luận mà không than phiền. Trong khi một người đàn ông từng quen với ánh đèn sân khấu phải đối mặt với sự thay đổi lớn về sức khỏe và tinh thần, cô lại chọn cách ở phía sau, lặng lẽ bảo vệ lòng tự trọng và sự bình yên cho chồng. Tình yêu của cô không nằm ở những lời nói hoa mỹ, mà thể hiện qua từng hành động nhỏ bé nhưng bền bỉ mỗi ngày.

Vợ NSND Công Lý không chỉ là vợ mà còn là trợ lý riêng của chồng.

Sự đồng hành ấy đã cho thấy giá trị thật sự của tình nghĩa vợ chồng — không chỉ bên nhau lúc hạnh phúc, thành công mà còn là cùng nắm tay vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất. Với nhiều khán giả, hình ảnh người vợ luôn sát cánh bên NSND Công Lý đã trở thành minh chứng đẹp cho sự hi sinh, lòng chung thủy và tình yêu đầy trách nhiệm trong cuộc sống hôn nhân.

NSND Công Lý (sinh năm 1973, Hà Nội) là một diễn viên hài kịch và phim truyền hình nổi tiếng Việt Nam, được khán giả yêu mến bậc nhất qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Anh nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng, tài năng, từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và được phong tặng danh hiệu cao quý vào năm 2019.