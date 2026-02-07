Trước Bùi Thị Phương Linh, những người đẹp Việt nào từng sụp đổ sự nghiệp bị phát hiện bán dâm?

Diễn viên Yến Vy sụp đổ sự nghiệp vì vướng vào đường dây mại dâm cao cấp

Năm 1997, Đinh Thoại Yến Vy giành danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Triển vọng Điện ảnh do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức. Những năm sau, cô được công chúng biết đến rộng rãi hơn khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát và xuất hiện trong nhiều video ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng thời bấy giờ. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt đẹp và thân hình gợi cảm khiến Yến Vy từng được coi là mỹ nhân triển vọng bậc nhất của showbiz Việt.

Vẻ đẹp của Yến Vy ở tuổi đôi mươi. (Ảnh: TLP)

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, đầu năm 2005, Yến Vy vướng vào một biến cố lớn khi một đoạn video riêng tư của cô và bạn trai là bị lan truyền trên mạng, gây chấn động dư luận.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục bị cơ quan chức năng điều tra liên quan đến một đường dây mại dâm cao cấp do Trần Thị Phố cầm đầu. Theo lời khai, Yến Vy đã nhiều lần tham gia bán dâm với mức giá từ 700 đến 1.000USD. Cô bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính và phải trải qua 18 tháng cải tạo, phục hồi nhân phẩm.

Từ một gương mặt từng được đánh giá nhiều tiềm năng trong làng giải trí, Yến Vy dần rút lui khỏi showbiz trước áp lực nặng nề của dư luận. Hiện cô làm việc tại một casino ở bang Texas (Mỹ), kín tiếng chuyện đời tư.

Người mẫu Hồng Hà: "Tôi xấu hổ vì những gì đã gây ra"

Cuối tháng 5/2012, cơ quan công an Hà Nội đã triệt phá đường dây mại dâm cao cấp giá nghìn đô của “tú ông” Kiên “Pê đê”. Trong đó, dư luận xôn xao bởi hồ sơ vụ án có tên người mẫu Hồng Hà. Cô bị bắt trong khi đang bán dâm tại một địa điểm trên đường Láng-Hòa Lạc, Hà Nội.

Người mẫu Hồng Hà. (Ảnh: TL)

Chân dài nằm trong đường dây này có giá 4-6 triệu đồng/lượt và 400-600 USD/đêm hoặc đi nghỉ theo các tour du lịch với giá 1.000-1.500 USD. Theo thông tin từ Cục cảnh sát điều tra, đường dây gái gọi mà Hồng Hà tham gia là đường dây tổ chức mại dâm có quy mô lớn, hoạt động trên diện rộng, trong thời gian dài.

Không được khán giả biết đến nhiều khi tham gia nghệ thuật dù Hồng Hà cũng tham gia một vài bộ phim với tư cách là diễn viên như "Ai", "Giấc mơ biển", "Một thời ta đuổi bóng" và "Pha lê không dễ vỡ"...

Chia sẻ sau khi nhận án phạt, Hồng Hà cười cho biết: “Hà rất buồn vì công việc, sự nghiệp bao lâu gây dựng bỗng sụp đổ. Hà cũng cảm thấy xấu hổ vì những gì đã gây ra".

Á khôi Lại Thị Thu Trang bán dâm với giá 8.000 USD

Tháng 5/2015, Lại Thị Thu Trang bị bắt quả tang tại khách sạn ở Hạ Long khi đang có hành vi mua bán dâm. Lại Thị Thu Trang từng giành giải Á khôi Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Á khôi Lại Thị Thu Trang. (Ảnh: FBNV)

Theo thông tin điều tra, thông qua đường dây môi giới của “tú bà” Trần Đức Thùy Liên, cô phục vụ khách trong 2 ngày với giá 8.000 USD nhưng thực tế chỉ nhận được 2.000 USD.

Hoa hậu Mỹ Xuân gây sốc vì cầm đầu đường dây bán dâm

Võ Thị Mỹ Xuân sinh năm 1983 tại Cần Thơ. Năm 2009, cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Nam Mekong.

Á hậu Mỹ Xuân tại thời điểm đăng quang. (Ảnh: FBNV)

Năm 2012, Mỹ Xuân bị bắt và nhận mức án hơn hai năm tù vì liên quan đến đường dây môi giới và bán dâm cao cấp. Cô bị xác định là người đứng đầu đường dây, trong đó có sự tham gia của một số người mẫu và diễn viên. Vụ án gây chấn động dư luận, phơi bày mặt tối của một bộ phận giới giải trí. Sau này, nhờ cải tạo tốt, Mỹ Xuân được trả tự do sớm hơn tám tháng so với bản án ban đầu.

Sau khi ra tù, Mỹ Xuân không quay lại showbiz mà lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Vài năm gần đây, cô cởi mở hơn khi chia sẻ đời sống thường ngày trên mạng xã hội.