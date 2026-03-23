Brooklyn Beckham xem xét 'kể hết' về gia đình, đối đầu trực tiếp bố mẹ

Theo các nguồn tin của Mail, Brooklyn Beckham và vợ là Nicola Peltz đang thương thảo với nền tảng Hulu để thực hiện một series phim tài liệu "kể hết" về cuộc sống của họ.

Dự án được cho là sẽ xoay quanh hành trình theo đuổi ẩm thực của Brooklyn, đồng thời không loại trừ khả năng đề cập đến mối quan hệ rạn nứt giữa anh và gia đình. Nếu thành hiện thực, series này sẽ đưa cặp vợ chồng vào thế đối đầu với bố mẹ Brooklyn là David Beckham và Victoria Beckham - những người từng hợp tác sản xuất các dự án riêng với Netflix.

Nguồn tin cho biết Brooklyn tỏ ra hào hứng với dự án, coi đây là cơ hội để kể câu chuyện theo cách của riêng, sau khi từ chối nhiều lời mời phỏng vấn trước đó. Cả hai cũng muốn chứng minh họ không bị chi phối bởi gia đình nhà vợ, trong bối cảnh cha của Nicola, tỷ phú Nelson Peltz, từng có mối liên hệ tài chính với công ty mẹ của Hulu.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Brooklyn công khai tuyên bố muốn giữ khoảng cách với gia đình trong một bài đăng dài trên mạng xã hội hồi tháng Một, trong đó anh cáo buộc bố mẹ kiểm soát hình ảnh và câu chuyện về gia đình trên truyền thông.

Trong thời gian qua, Brooklyn liên tục vắng mặt tại các sự kiện quan trọng của gia đình Beckham, bao gồm sinh nhật 50 tuổi của Becks hay các dịp xuất hiện công khai lớn. Anh cũng không góp mặt trong dự án phim tài liệu gần đây của mẹ.

Hiện phía Hulu cũng như đại diện của Brooklyn và Nicola chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, nếu dự án được triển khai, đây có thể trở thành một trong những chương trình gây chú ý nhất, khi lần đầu tiên cặp vợ chồng trực tiếp lên tiếng về những ồn ào kéo dài với gia đình Beckham.