Meghan muốn hỗ trợ FBI điều tra cha ruột

Meghan thời niên thiếu bên cha, ông Thomas Markle. Ảnh: Sun

Meghan bày tỏ mong muốn hỗ trợ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) làm rõ những vấn đề của cha ruột Thomas Markle, 82 tuổi, theo nguồn tin của Daily Mail. Đề nghị được đưa ra khi ông Thomas đồng thời bị điều tra tại Mỹ, Philippines và Mexico liên quan các cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em.

Theo tờ Times, bà Doria Ragland, mẹ Meghan, cũng đã giúp FBI xác định người đàn ông xuất hiện trong hai bức ảnh được thu giữ tại một kho chứa đồ ở Los Angeles là Thomas Markle. Những hình ảnh này được cho là ghi lại cảnh ông có hành vi đụng chạm một bé gái chưa đến tuổi dậy thì. Bà Doria, 70 tuổi, ly hôn Thomas Markle năm 1987.

Bà Doria Ragland, vợ cũ của ông Thomas Markle. Ảnh: Backgrid

Thomas Markle bị FBI bắt tại một cơ sở dưỡng lão ở Lakeland, bang Florida, hôm 6/11 và bị truy tố tội danh tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em. Ông được thả về cơ sở này sau đó, nhưng phải đeo thiết bị giám sát điện tử.

Cuộc điều tra tại Mỹ bắt đầu mở rộng sau khi Thomas Jr., anh cùng cha khác mẹ với Meghan, liên hệ FBI và cho biết phát hiện tài liệu liên quan hành vi xâm hại tình dục trẻ em tại nhà cha ở thành phố Cebu, Philippines. Ông giao cho cảnh sát địa phương bốn thùng đồ gồm máy tính xách tay, điện thoại, ổ cứng, băng video và sách.

Nhà chức trách Philippines được cho là thu giữ hơn 7.000 hình ảnh có nội dung xâm hại tình dục trẻ em trong số tài liệu này, trong đó có ảnh và video ghi lại hình ảnh các bé trai, bé gái từ 10 tuổi. Bộ trưởng Nội vụ và chính quyền địa phương Philippines Jonvic Remulla mô tả những tài liệu thu giữ được là một trong những biểu hiện đáng lên án nhất của hành vi lạm dụng tình dục mà ông từng chứng kiến.

Theo ITV, giới chức Philippines dự kiến tiến hành các thủ tục truy tố Thomas Markle ngày 9/11 với cáo buộc tàng trữ tài liệu bóc lột tình dục trẻ em.

Ông cũng bị cảnh sát Mexico điều tra sau khi lực lượng chức năng khám xét một kho chứa đồ rộng khoảng 4,6 m2 tại Rosarito. Cuộc đột kích diễn ra một ngày sau khi Daily Mail thông báo cho FBI về địa điểm này. Theo bài báo, những hình ảnh bị nghi ghi lại cảnh ông xâm hại các bé gái được cho là tìm thấy tại hai kho chứa đồ ông thuê suốt gần 20 năm ở Los Angeles.

Ông Thomas Markle bị bắt hôm 6/11. Ảnh: Jeff Rayner

Thomas Markle chuyển từ Mexico đến Philippines vào tháng 1/2025, sau đó trở lại Mỹ hồi tháng 5 năm nay sau khi phẫu thuật cắt cụt một chân.

Meghan từng cho biết cô rất đau lòng trước những cáo buộc liên quan cha mình tại Philippines. Sau khi vụ việc bị phanh phui hồi tháng trước, cô tiết lộ từng nhận được bản sao bức thư gửi bộ phận bảo vệ hoàng gia thuộc Cảnh sát Thủ đô London năm 2019, đề cập các cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em nhằm vào Thomas Markle.

Nữ công tước xứ Sussex cũng nói chưa bao giờ để cha gặp hai con Archie và Lilibet vì muốn bảo vệ các bé. Meghan và Thomas Markle đã xa cách từ trước đám cưới của cô với Hoàng tử Harry hồi tháng 5/2018.