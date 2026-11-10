Nghệ sĩ Hoa Bích Phượng suy thận, nhiễm trùng phổi

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM - NSND Trịnh Kim Chi nhận đơn xin hỗ trợ từ nghệ sĩ Hoa Bích Phượng. Theo đó, chị cử NSƯT Tuyết Thu - Trưởng Ban Ái hữu nghệ sĩ, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM đến tìm hiểu, xác minh thông tin để hỗ trợ kịp thời.

Qua xác minh, nghệ sĩ Hoa Bích Phượng tên thật là Hoàng Thúy Phượng, sinh năm 1957, ngụ tại đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, TPHCM. Bà là nghệ sĩ hát bội, cải lương tuồng cổ, từng đi diễn cho Đoàn nghệ thuật hát bội TPHCM, Đoàn nghệ thuật tuồng cổ Hữu Hạnh, Đoàn nghệ thuật hát bội - tuồng cổ Ngọc Khanh…

Nghệ sĩ Hoa Bích Phượng bên NSƯT Tuyết Thu.

Hoa Bích Phượng có hoàn cảnh neo đơn, tuổi 69 vẫn đi diễn kiếm tiền "chạy ăn từng bữa". Cách đây 2 tháng, bà đi khám bệnh, được chẩn đoán bị suy tim, suy thận, nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng dạ dày và tiểu đường.

Không có tiền điều trị, bà trở về căn trọ, thở oxy sống qua ngày. Bà được một người cháu - hành nghề tài xế công nghệ - lui tới chăm sóc.

"Từ lâu, nghệ sĩ Hoa Bích Phượng không có nhiều hoạt động nên Hội không biết cô ở đâu, tình trạng thế nào. Khi nhận đơn, tôi lập tức cử chị Tuyết Thu đến xem tình hình cô thế nào. Chúng tôi đều thương và cảm thông khi biết hoàn cảnh của cô", Trịnh Kim Chi cho hay.

Nghệ sĩ hát bội Hoa Bích Phượng thời trẻ.

Trước mắt, Ban Ái hữu trao "nóng" một ít chi phí để nghệ sĩ Hoa Bích Phượng lo tiền sinh hoạt hằng ngày. NSƯT Tuyết Thu cũng dùng tiền túi gửi thêm cho bà.

Sau khi hồ sơ xin hỗ trợ được thông qua, kể từ tháng 11, Hoa Bích Phượng nhận số tiền trợ cấp là 500 nghìn đồng/tháng.

"Hiện tại, Ban Ái hữu đang hỗ trợ 43 nghệ sĩ. Hội không có nguồn thu, chỉ có thể vận động sự đóng góp từ nhà hảo tâm. Những dịp lễ, Tết, chúng tôi tranh thủ xin thêm chút quà cho các cô, chú. Chúng tôi cố gắng hết mức trong khả năng, mong giúp các cô, chú được bao nhiêu hay bấy nhiêu", theo Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM.

Ảnh: NVCC