Việt Hương mặc đầm xẻ ngực sâu kỷ niệm 20 năm cưới

Ngày 11/7 đánh dấu 20 năm nghệ sĩ Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương nên duyên vợ chồng. Diễn viên 50 tuổi cho biết hai thập kỷ bên nhau, họ xây dựng mái ấm hạnh phúc dựa trên tình yêu, niềm tin, sự thấu hiểu, đồng hành và sẻ chia. Cặp sao luôn đặt gia đình lên hàng đầu, cùng nhau bàn bạc trước những quyết định quan trọng và không ngừng học cách lắng nghe nửa kia.

Nhân cột mốc đặc biệt, cả hai thực hiện bộ ảnh với tinh thần tươi vui, lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời. Việt Hương hóa cô dâu cùng thiết kế đầm cưới phom corset cúp ngực tôn đường cong, còn Hoài Phương mặc bộ suit theo phong cách cổ điển.

Thay vì lựa chọn không gian sang trọng hay bối cảnh dàn dựng công phu, cặp nghệ sĩ trở về khu chung cư tại phường Vườn Lài (quận 10 cũ), nơi Việt Hương sinh ra và lớn lên.

Những đoạn hành lang, cầu thang quen thuộc, khoảng sân nhỏ hay con đường trước khu nhà, từng khung hình đều gợi nhắc một phần ký ức tuổi thơ của diễn viên 7X.

Theo Việt Hương, đây không chỉ là bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới mà còn chứa đựng lời tri ân dành cho nơi khởi đầu hành trình của cô, cũng là minh chứng rằng hạnh phúc đôi khi được viết nên từ những điều giản dị nhất.

Việt Hương - Hoài Phương kết hôn năm 2006. Từ những ngày đầu chung bước, cả hai phải đối mặt không ít thử thách khi công việc liên tục khiến họ sống xa nhau. Có những giai đoạn cô hoạt động nghệ thuật chủ yếu tại Việt Nam, trong khi ông xã ở Mỹ dạy học, chăm sóc con gái. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý trong nhiều năm không làm phai nhạt tình cảm, trái lại sự tin tưởng và tôn trọng nhau trở thành nền tảng giúp họ giữ gìn hạnh phúc.

Đến 2021, sau nhiều năm sống tại Mỹ, nhạc sĩ Hoài Phương cùng con gái Elyza trở về Việt Nam. Từ đó, anh luôn sát cánh bạn đời trong các hoạt động nghệ thuật cũng như cuộc sống riêng, trở thành điểm tựa vững chắc phía sau thành công của cô.

Việt Hương ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực, từ sân khấu kịch, truyền hình, điện ảnh đến hoạt động kinh doanh. Trong suốt hành trình ấy, Hoài Phương luôn dành cho cô sự tin tưởng, ủng hộ và động viên kịp thời. Nữ nghệ sĩ cho rằng điều đó tiếp thêm động lực để cô không ngừng cố gắng, đồng thời giúp cuộc hôn nhân ngày càng bền chặt.

Không phô trương hay màu mè, tình cảm của cặp sao được thể hiện qua những hành động nhỏ trong đời sống thường nhật, cách chăm sóc âm thầm, lời động viên đúng lúc và sự hiện diện trong những cột mốc quan trọng của nhau.

Đúng dịp kỷ niệm 20 năm cưới, Việt Hương đón nhận thêm một niềm vui trong sự nghiệp. Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026 (DANAFF), cô được xướng tên ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" thuộc hệ thống giải thưởng dành cho phim Việt Nam dự thi, nhờ màn hóa thân giàu cảm xúc trong tác phẩm Cục vàng của ngoại.

Với nghệ sĩ sinh năm 1976, giải thưởng này không chỉ ghi nhận nỗ lực trên con đường nghệ thuật mà còn là món quà ý nghĩa gửi tới bạn đời - người luôn âm thầm hỗ trợ phía sau để cô tự tin tỏa sáng.

Photo: Nguyễn Thanh Vũ. Fashion Director: Pông Chuẩn. Stylist: Em Ánh, Kiều Lan. Makeup: Quỳnh Nguyễn. Làm tóc: Ly Ly.