Hoa Thúy 'Cảnh sát hình sự' quý mến vợ thứ tư của chồng cũ

Hôm 21/5, NSƯT Hoa Thúy chia sẻ hình ảnh hội ngộ chồng cũ - diễn viên Tùng Dương, 60 tuổi - tại buổi tiệc thôi nôi của cháu ngoại. Người vợ hiện tại của nam diễn viên cũng có mặt để chúc mừng sinh nhật cháu ngoại của hai người. "Sinh nhật cháu, ông bà ngoại gặp nhau hớn hở, vui quá", chị bày tỏ.

Hoa Thúy (thứ hai từ trái sang) và vợ chồng diễn viên Tùng Dương (bìa phải) bên con gái, cháu ngoại. Ảnh: NVCC

Hoa Thúy cho biết chị và chồng cũ giữ mối quan hệ bạn bè nhiều năm nay, xưng hô với nhau là "ông - tôi". Cả hai thi thoảng gặp mặt tại các sự kiện liên quan đến con gái chung hoặc cháu ngoại. Diễn viên 52 tuổi còn nhiều lần mời vợ chồng Tùng Dương đến nhà mình ở Tam Đảo để nghỉ dưỡng.

Chị kể rằng Tùng Dương từng đưa bạn gái đến gặp mình để mời cưới khi quyết định kết hôn lần thứ tư. Từ đó, chị quen biết, giữ mối liên hệ với vợ mới của chồng cũ. Sau nhiều lần tiếp xúc, chị dần cảm mến người vợ thứ tư của Tùng Dương, khuyên anh trân trọng hôn nhân cũng như người phụ nữ bên cạnh, đừng để rơi vào cảnh tan vỡ như ba lần trước. Diễn viên rất vui khi thấy người cũ có được hạnh phúc như hiện tại.

Diễn viên Hoa Thúy trong phim 'Lựa chọn số phận'. Ảnh: VFC

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu với diễn viên Tùng Dương, Hoa Thúy đi bước nữa và có thêm hai con trai tên Minh, Muối. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không bền lâu. Buông bỏ quá khứ, diễn viên thấy mừng vì người cũ thứ hai đã tìm thấy hạnh phúc mới. Tuy nhiên, việc cả hai vẫn chưa thể trò chuyện bình thường như bạn bè khiến chị canh cánh trong lòng. "Chia tay chỉ là hết duyên thôi", Hoa Thúy nói, cho biết chưa bao giờ chấp niệm quá khứ và luôn mong có thể giữ mối quan hệ văn minh với người cũ để con cái học được cách nhìn cuộc sống theo hướng tích cực, thiện lành.

Diễn viên Tùng Dương bên người vợ thứ tư tại tiệc sinh nhật cháu ngoại. Ảnh: NVCC

Bạn đời hiện tại của Tùng Dương kém anh 12 tuổi, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ gặp nhau tại một sự kiện và hẹn hò nửa năm trước khi đi đến quyết định kết hôn năm 2023. Nam diễn viên cho biết sau ba lần đổ vỡ hôn nhân, anh từng có ý định sống độc thân đến cuối đời. Tuy nhiên, sự cảm thông, sẻ chia ở bạn gái đã làm anh lay động và thay đổi suy nghĩ. Sau lần kết hôn thứ tư vào đầu năm 2023, anh thấy bớt cô đơn, được chăm sóc mỗi khi đi viện. Từ khi giải nghệ, anh gặp nhiều khó khăn về kinh tế nhưng thấy luôn được an ủi khi có bà xã bên cạnh

Hoa Thúy nổi tiếng từ năm 18 tuổi với vai nữ cảnh sát Thu Hiền trong phim Cảnh sát hình sự. Sau đó, cô tiếp tục tạo dấu ấn với các vai như mẹ Sim trong Chuyện của Pao, em út Lịch trong Chiều ngang qua phố cũ... Chị vốn xuất thân từ diễn viên chèo của Đoàn Chèo Hà Nội (nay là Nhà hát Chèo Hà Nội). Theo học nghệ thuật từ năm 14 tuổi, ba năm sau, nhờ ưu thế sắc vóc, chị được đạo diễn Vũ Châu mời đóng vai chính trong phim điện ảnh Duyên nghiệp. Ngoài đóng phim, Hoa Thúy còn gặt hái nhiều thành công với sân khấu tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT vào tháng 9/2019.

Chồng cũ đầu tiên của Hoa Thúy là Tùng Dương nổi tiếng trong thập niên 2000 với các vai phản diện trong Chuyện phố phường, Lãnh địa đen, Khi đàn chim trở về... Anh còn tham gia nhiều phim như Dòng sông phẳng lặng, Những người độc thân vui vẻ, Nhà có nhiều cửa sổ, Kẻ tàng hình... Các vai phản diện từng nhiều lần khiến nam diễn viên gặp phiền toái ở ngoài đời khi bị người khác khó chịu, ác cảm. Năm 2018, anh tái xuất với một vai côn đồ trong Người phán xử ngoại truyện. Thành công trong sự nghiệp nhưng Tùng Dương có đời sống riêng trắc trở, với ba cuộc hôn nhân đổ vỡ. Không chỉ lận đận tình cảm, Tùng Dương còn từng nhiều lần phá sản do thất bại trong kinh doanh.