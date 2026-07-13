Hai con út của Brad Pitt và Angelina Jolie tròn 18 tuổi

Knox và Vivienne chào đời tại Nice, Pháp ngày 12/7/2008. Ngay từ khi mới sinh, hai bé đã trở thành tâm điểm truyền thông toàn cầu. Bức ảnh đầu tiên của cặp song sinh được Brad Pitt và Angelina Jolie bán với giá khoảng 14 triệu USD - mức kỷ lục thời bấy giờ - và toàn bộ số tiền được quyên góp cho Quỹ Jolie-Pitt Foundation phục vụ các hoạt động nhân đạo. Suốt thời thơ ấu, Knox và Vivienne cũng là hai trong số những "nhóc tỳ Hollywood" được công chúng quan tâm nhất.

Knox và Vivienne trên phố vào tháng 6/2026. Ảnh: Backgrid

Khi Brad Pitt và Angelina Jolie thông báo ly hôn vào tháng 9/2016, Knox và Vivienne mới 8 tuổi. Cuộc ly hôn chỉ chính thức hoàn tất vào cuối năm 2024, sau hơn 8 năm giải quyết. Trong suốt thời gian đó, các con họ lớn lên dưới sự theo dõi sát sao của truyền thông. Tuy nhiên, Angelina Jolie từng cho biết tự hào vì các con vẫn trở thành "những người trẻ tuyệt vời" bất chấp áp lực của sự nổi tiếng.

Tháng 6 vừa qua, Knox và Vivienne tốt nghiệp trung học. Hiện chưa rõ kế hoạch tương lai của cả hai, nhưng mỗi người đều đã bộc lộ đam mê riêng. Knox theo đuổi môn Muay Thái, thường xuyên tham gia các giải đấu và biểu diễn tại những câu lạc bộ ở Los Angeles. Trong khi đó, Vivienne yêu thích sân khấu và từng làm trợ lý sản xuất cho vở nhạc kịch Broadway The Outsiders do mẹ giữ vai trò nhà sản xuất.

Knox và Vivienne tròn 18 tuổi.

Theo Vanity Fair, việc Knox và Vivienne bước sang tuổi trưởng thành cũng đồng nghĩa vấn đề quyền nuôi con giữa Brad Pitt và Angelina Jolie chính thức khép lại. Jolie từng tiết lộ cô phải sống ở Los Angeles theo thỏa thuận sau ly hôn. Giờ đây, khi các con đều đã trưởng thành, nữ diễn viên dự định dành nhiều thời gian hơn ở Campuchia và thăm người thân tại nhiều nơi trên thế giới.

Dù vậy, cuộc chiến pháp lý giữa hai ngôi sao vẫn chưa kết thúc. Họ vẫn tiếp tục tranh chấp quyền sở hữu Château Miraval - điền trang kiêm nhà máy rượu vang ở Pháp, cũng là nơi cả hai tổ chức đám cưới năm 2014.

Hiện không rõ Brad Pitt còn gặp các con thường xuyên đến mức nào. Trong sáu người con, chỉ còn Pax (22 tuổi) giữ đầy đủ họ Jolie-Pitt với tên Pax Thien Jolie-Pitt. Maddox, Zahara, Shiloh, Vivienne và nay cả Knox đều sử dụng họ Jolie trong đời sống công khai.

Brad Pitt và Angelina Jolie chụp ảnh tạp chí cùng 6 người con vào năm 2015, một năm trước khi ly hôn. Ảnh: Vogue

Trong cuộc phỏng vấn với Variety hồi tháng 6, Angelina Jolie cho biết cuộc sống sẽ bước sang một giai đoạn mới sau khi hai con út trưởng thành.

"Các con tôi hầu như đều đã 18 tuổi. Giờ đây, chúng muốn thấy tôi đi khắp thế giới, muốn tôi bước ra ngoài và làm nhiều điều hơn", cô nói. "Các con hiểu tôi hơn bất kỳ ai, và chúng vẫn yêu quý tôi, điều đó nói lên rất nhiều. Tôi nghĩ chúng luôn khuyến khích tôi tìm lại những phần con người mình mà trước đây tôi chưa cảm thấy đủ tự do để sống".

Nữ minh tinh nói thêm: "Tinh thần chiến đấu của tôi cuối cùng cũng đã trở lại. Tôi từng đánh mất nó trong một thời gian, nhưng giờ đây các con đã trưởng thành và luôn động viên tôi tìm lại chính mình".