Bộ phim cuối cùng của cố danh hài Chí Tài và lời kể của "người vợ hụt"

Trước khi vào viếng, hai nữ nghệ sĩ đã ghé cửa hàng hoa để chuẩn bị những bó hoa dành tặng các nghệ sĩ quá cố. Dù giá hoa tại Mỹ khá cao, Phương Dung và Phi Phụng vẫn mua nhiều hoa để thắp hương, bày tỏ tình cảm với những người đồng nghiệp đã khuất.

Tại cửa hàng hoa, chủ tiệm nhận ra hai nghệ sĩ và dành sự yêu mến cho họ. Điều này cho thấy hình ảnh Phương Dung, Phi Phụng được nhiều khán giả biết đến không chỉ qua các vai diễn mà còn bởi những hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chuyến đi, hai nghệ sĩ cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Khi đang mua sắm tại siêu thị, một số người hâm mộ nhận ra họ, vui mừng chào hỏi và bày tỏ xúc động khi được gặp hai nghệ sĩ ngoài đời.

Người đầu tiên Phương Dung và Phi Phụng tìm đến thăm là cố nghệ sĩ Chí Tài. Tại phần mộ của nam danh hài, hai nữ nghệ sĩ thắp hương, tưởng nhớ người đồng nghiệp thân thiết từng gắn bó nhiều năm trong nghề.

Phương Dung xúc động chia sẻ: “Anh Tài mất cũng được 6 năm rồi, hôm nay em và chị Phi Phụng tới đây thăm anh. Chúng em đã hứa, mỗi năm một lần nếu có điều kiện sang Mỹ sẽ tới thăm anh. Chắc anh cũng vui rồi”.

Nữ nghệ sĩ cho biết sau khi thăm cố nghệ sĩ Chí Tài, cô và Phi Phụng sẽ tiếp tục tới viếng các nghệ sĩ khác như Phi Nhung, Đức Tiến, nghệ sĩ Ngọc Đáng. Cô cũng gửi lời mong đàn anh phù hộ cho con đường nghệ thuật của mình và các đồng nghiệp luôn thuận lợi, được khán giả yêu thương.

Phi Phụng cũng nhắc lại kỷ niệm đặc biệt với cố nghệ sĩ Chí Tài. Theo nữ nghệ sĩ, trước khi qua đời, Chí Tài từng chuẩn bị tham gia bộ phim Kiếm chồng cho mẹ chồng và đảm nhận vai chồng của cô. Tuy nhiên, đúng ngày đoàn phim tổ chức lễ cúng khai máy, nam nghệ sĩ tới tham dự rồi trở về nhà đi tập thể dục rồi sau đó đột quỵ và qua đời.

Nhắc về người đồng nghiệp thân thiết, Phi Phụng cho biết cô vẫn luôn nhớ hình ảnh Chí Tài vui vẻ, nhiệt huyết trong những ngày làm việc cùng nhau.

Trong chuyến viếng thăm, Phương Dung cũng chia sẻ lại những hình ảnh hậu trường của Chí Tài trước ngày bấm máy phim. Cô xúc động nói rằng dù nam nghệ sĩ không còn hiện diện, những kỷ niệm và hình ảnh của anh vẫn luôn được lưu giữ.

Phương Dung còn kể một kỷ niệm vui về Chí Tài khi đoàn phim đi diễn ở Nha Trang. Nam nghệ sĩ từng hào phóng mời mọi người ăn uống, nhưng đúng hôm đó trời đổ mưa lớn. Câu chuyện khiến nhiều đồng nghiệp bật cười và nhớ về một Chí Tài thân thiện, tình cảm trong cuộc sống.

Danh hài Chí Tài qua đời đột ngột ở tuổi 62 vì đột quỵ

Nghệ sĩ Chí Tài (tên đầy đủ Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958) là một trong những gương mặt nghệ sĩ được yêu mến của sân khấu hài Việt Nam. Năm 1981, ông sang Mỹ định cư. Ban đầu, nam nghệ sĩ dự định tập trung học tiếng Anh, vi tính và tạm gác các hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, niềm đam mê với âm nhạc đã khiến ông tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Dù gia đình không ủng hộ việc theo nghề, Chí Tài vẫn quyết định ghi danh học đàn và theo học nhạc jazz. Với sự hỗ trợ từ cha, ông có được một dàn âm thanh cùng nhiều nhạc cụ để bắt đầu hành trình hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại.

Năm 1982, Chí Tài thành lập ban nhạc “Chi Tai's Brothers” với các thành viên gồm Chí Thiện (keyboard), Quang Mỹ (bass), Phương Loan (ca sĩ chính), Kiều Linh (trumpet), Chí Thái (trống), Trịnh Nam Sơn (kèn, keyboard) và Chí Tài (guitar chính, hát nền). Bên cạnh biểu diễn, ông còn mở phòng thu, đảm nhận vai trò hòa âm, phối khí cho nhiều ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoại.

Trong đời sống riêng, Chí Tài có cuộc hôn nhân bền chặt với ca sĩ Phương Loan. Cả hai kết hôn năm 1987. Sau khi lập gia đình, Phương Loan dần rút lui khỏi sân khấu ca hát để chuyển sang hoạt động kịch nghệ. Hơn 30 năm đồng hành, dù không có con, cặp nghệ sĩ vẫn giữ cuộc sống hạnh phúc, gắn bó.

Chí Tài và vợ. Ảnh: FBNV

Những năm 1999 - 2000 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp khi Chí Tài chuyển hướng sang lĩnh vực hài kịch. Với lối diễn duyên dáng, tự nhiên, ông nhanh chóng tạo được dấu ấn và trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình nghệ thuật tại hải ngoại. Nam nghệ sĩ từng cộng tác cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Quang Minh, Hồng Đào, Việt Hương, Thúy Nga, Hoài Tâm, Kiều Oanh...

Từ đầu những năm 2000, Chí Tài trở về Việt Nam biểu diễn và tiếp tục chinh phục khán giả bằng phong cách hài nhẹ nhàng, tinh tế, giàu tính châm biếm nhưng không phô trương. Ông được xem là một trong những nghệ sĩ hài có sức ảnh hưởng, sở hữu hàng trăm tiểu phẩm, chương trình biểu diễn và liveshow đáng nhớ.

Không chỉ thành công trên sân khấu hài, Chí Tài còn tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như cải lương, kịch nói và điện ảnh. Ông góp mặt trong các vở diễn như “Nửa đời hương phấn”, “Tình yêu tướng cướp” và nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh như “Công chúa teen và ngũ hổ tướng” (2010), “Lâu đài tình ái” (2010), “Phố trọ Luxubu” (2014), “Cưới chạy” (2014), “Vết xước” (2017), “Dạ cổ hoài lang” (2017) và “Chuyện xóm tui” (2020).

Ngày 9/12/2020, nghệ sĩ Chí Tài qua đời ở tuổi 62 sau một cơn đột quỵ, để lại sự tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả.

Bộ phim cuối cùng của danh hài Chí Tài. Ảnh: NSX

Trước khi mất, ông vẫn xuất hiện trong buổi cúng khai máy phim Cưới chồng cho mẹ chồng. Diễn viên Gin Tuấn Kiệt từng chia sẻ rằng khi gặp Chí Tài hôm đó, nam nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh, vui vẻ và giao lưu cùng đoàn phim. Sau khi mọi người ra về không lâu, tin dữ về sự ra đi đột ngột của ông khiến cả ê-kíp bàng hoàng.

Sự ra đi của Chí Tài khép lại hành trình hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, nhưng những vai diễn, tiếng cười và hình ảnh một nghệ sĩ tài hoa, thân thiện vẫn được khán giả nhớ mãi.