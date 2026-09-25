Vì sao chuyện tình cảm của Lisa luôn khiến công chúng tò mò?

Có những câu chuyện của người nổi tiếng không cần một lời xác nhận vẫn đủ khiến mạng xã hội bàn luận trong nhiều ngày. Lisa và Blue Pongtiwat đang có một câu chuyện như thế.

Từ một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó hai người được cho là đi cùng nhau trên đường phố London, tin đồn tình cảm lại một lần nữa trở thành chủ đề được quan tâm. Người phụ nữ trong video mặc áo khoác dài, đội mũ; người đàn ông đi bên cạnh mặc đồ đen và đeo kính. Hai người được cho là Lisa và Blue, thậm chí có khoảnh khắc nữ ca sĩ khoác tay nam diễn viên.

Nhưng khuôn mặt trong đoạn video không đủ rõ để xác nhận danh tính. Lisa và Blue cũng chưa công khai xác nhận họ đang yêu nhau. Vậy mà chỉ vài giây ấy đã đủ để một câu chuyện cũ được mở lại.

Lisa và Blue được cho là từng xuất hiện cùng nhau tại nhiều địa điểm trong thời gian qua. (Ảnh: Instagram)

Một cái khoác tay và rất nhiều câu hỏi

Tin đồn Lisa và Blue không phải câu chuyện mới xuất hiện. Trước đoạn video ở London, mạng xã hội từng liên tục đặt hai người cạnh nhau qua những chuyến đi được cho là trùng thời điểm ở Nhật Bản, Hong Kong và Thái Lan. Blue cũng từng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Lisa hồi tháng 3. Những hình ảnh anh đăng tải từ tháng 4, trong đó có khoảnh khắc chụp cùng Lisa và một bức ảnh anh đeo mặt nạ in hình nữ ca sĩ, gần đây được cư dân mạng đào lại.

Mỗi chi tiết, nếu đứng một mình, có thể chẳng có gì đặc biệt nhưng trên mạng xã hội, những chi tiết ấy được đặt cạnh nhau. Một bức ảnh, một địa điểm, một chuyến bay, một lần xuất hiện cùng bạn bè hoặc gia đình, rồi đến một đoạn video, tất cả được ghép thành một câu chuyện mà người ngoài cuộc rất muốn tìm phần còn thiếu.

Đây cũng là cách tin đồn tình cảm của người nổi tiếng ngày nay vận hành. Không nhất thiết cần một paparazzi chụp được khoảnh khắc hôn nhau. Đôi khi, chỉ cần hai người xuất hiện cùng một thành phố vài lần, một người đăng một bức ảnh có “chi tiết giống nhau”, câu hỏi “họ có đang yêu nhau không?” đã xuất hiện. Với Lisa, sự tò mò ấy càng lớn.

Hình ảnh Lisa và Blue Pongtiwat từng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. (Ảnh: Instagram)

Chuyện tình cảm của Lisa từng là một “vùng cấm”

Điều này càng đáng chú ý khi Lisa từng nói về chuyện hẹn hò trong “Always Lalisa”. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng trong văn hóa K-pop, việc công khai chuyện yêu đương có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ. Vì vậy, cô từng giữ kín một số mối quan hệ và không muốn đời tư trở thành lý do ảnh hưởng đến BLACKPINK.

Lisa thậm chí cho biết ca khúc “Dream” trong album “Alter Ego” được lấy cảm hứng từ một mối quan hệ trong quá khứ. Người trong câu chuyện cũng đồng ý để cô phát hành ca khúc với điều kiện khán giả không thể xác định đó là ai.

Một tình yêu được viết thành âm nhạc nhưng không được gọi tên hay một mối quan hệ có thể trở thành cảm hứng nghệ thuật nhưng vẫn phải đứng ngoài ánh đèn. Có lẽ đó mới là điều khiến câu chuyện tình cảm của Lisa luôn có sức hút.

Công chúng biết rất nhiều về cô, từ những sân khấu cô đứng, những bài hát cô hát, những thương hiệu cô hợp tác, những thành phố cô đặt chân tới. Nhưng có một phần Lisa mà cô không kể. Và con người thường tò mò nhất về những điều mình không được nhìn thấy.

Blue Pongtiwat từng xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường bên Lisa. (Ảnh: Instagram)

Từ Frédéric Arnault đến Blue Pongtiwat

Trước Blue Pongtiwat, cái tên xuất hiện nhiều nhất bên cạnh Lisa là Frédéric Arnault, con trai Bernard Arnault, người đứng đầu tập đoàn LVMH. Hai người nhiều lần được bắt gặp bên nhau từ năm 2023. Những chuyến đi, những lần xuất hiện cùng nhau và mối liên hệ giữa hai gia đình từng khiến câu chuyện này trở thành một trong những mối quan tâm lớn của người hâm mộ Lisa.

Nhưng giống như hiện tại, chưa từng có một lời xác nhận chính thức về mối quan hệ từ hai người. Điều này tạo ra một kiểu câu chuyện rất đặc biệt quanh Lisa: Công chúng có rất nhiều hình ảnh nhưng lại thiếu một câu trả lời. Và khoảng trống ấy khiến mỗi lần Lisa xuất hiện bên một người đàn ông, câu chuyện tình cảm của cô lại có thể bắt đầu từ đầu.

Frédéric Arnault từng là cái tên thường xuyên xuất hiện bên Lisa trong những năm qua. (Ảnh: Instagram)

Điều công chúng thực sự muốn biết là gì?

Có lẽ không đơn giản là “Lisa đang yêu ai?”. Đằng sau câu hỏi ấy còn có một sự tò mò khác: Lisa đang sống cuộc đời của mình như thế nào khi không đứng trên sân khấu?

Sau nhiều năm là thành viên BLACKPINK, Lisa đã bước vào giai đoạn mà cô có nhiều quyền quyết định hơn với sự nghiệp và hình ảnh cá nhân. Cô có âm nhạc riêng, có những dự án riêng, có những thành phố riêng để đến và có thể, có cả những mối quan hệ riêng. Đó là một Lisa trưởng thành hơn so với cô gái từng rời Thái Lan khi còn rất trẻ để bước vào thế giới K-pop.

Có lẽ công chúng cũng đang chứng kiến một sự thay đổi thú vị: Từ việc muốn biết Lisa của BLACKPINK đang làm gì, người ta bắt đầu muốn biết Lalisa ngoài BLACKPINK là người như thế nào. Và tình yêu, nếu có, chỉ là một phần trong câu chuyện ấy.

Đời tư của Lisa luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ trên toàn cầu. (Ảnh: Instagram)

Nhưng một ngôi sao có thể yêu mà không cần giải thích

Trong những cuộc tranh luận về tin đồn lần này, có người cho rằng những hình ảnh là dấu hiệu của một mối quan hệ tình cảm. Người khác lại cho rằng Lisa và Blue vốn là bạn bè lâu năm, vì thế những khoảnh khắc thân thiết chưa thể trở thành bằng chứng.

Cho đến lúc này, cả hai cách hiểu đều chưa thể biến thành sự thật đã được xác nhận. Và có lẽ nên để câu chuyện ở đúng vị trí đó.Điều duy nhất có thể nói chắc chắn là câu chuyện đã cho thấy sức hút đặc biệt của Lisa: Một khoảnh khắc rất đời thường của cô cũng có thể trở thành đề tài toàn cầu.

Có một điều khá đẹp trong câu chuyện này. Suốt nhiều năm, khán giả quen với Lisa trên sân khấu: Hoàn hảo, mạnh mẽ, tự tin, luôn biết máy quay đang ở đâu. Nhưng những hình ảnh khiến người ta tò mò nhất lại thường là những lúc cô không biểu diễn. Một cô gái khoác tay một người quen khi đi bộ, một chuyến đi, một cuộc trò chuyện, đó là những khoảnh khắc rất bình thường mà bất kỳ người 29 tuổi nào cũng có thể có.

Có lẽ đó cũng là lý do người ta quan tâm đến Lisa nhiều đến vậy. Bởi phía sau một trong những ngôi sao lớn của giới giải trí, khán giả vẫn muốn nhìn thấy một Lalisa rất đời thường, một cô gái có bạn bè, có gia đình, có những chuyến đi và nếu cô muốn, có cả một tình yêu mà không nhất thiết phải chia sẻ với cả thế giới.