Chồng cũ Thái Thiên Phượng nhận tội phi tang, phủ nhận giết người

Theo SCMP, tại Tòa án Cấp cao Hong Kong ngày 24/9, Alex Kwong, chồng cũ Thái Thiên Phượng, và anh trai Anthony Kwong thừa nhận hành vi cản trở việc mai táng hợp pháp thi thể nạn nhân trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 23/2/2023. Tuy nhiên, cả hai không nhận tội giết người.

Kwong Kau, bố của Alex và Anthony, bác bỏ cả hai cáo buộc trên. Theo cáo trạng, ba người bị cho là cùng tham gia sát hại Thái Thiên Phượng vào ngày 21/2/2023. Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng 8 tuần.

Cũng trong ngày 24/9, tòa hoàn tất việc lựa chọn bồi thẩm đoàn gồm 9 người, trong đó có 7 nam và hai nữ. Họ sẽ xem xét chứng cứ và lập luận liên quan cáo buộc ba người trong gia đình chồng cũ âm mưu sát hại người mẫu 28 tuổi rồi phân thi thể tại một căn nhà ở làng Lung Mei, Tai Po.

Người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại năm 2023. Ảnh: HK01

Thẩm phán Brian Keith cho biết vụ án nhận được sự quan tâm lớn tại Hong Kong và quốc tế, yêu cầu các thành viên bồi thẩm đoàn không đọc tin tức hoặc bình luận trên mạng về vụ việc trong thời gian xét xử. Những tài liệu có thể gây ám ảnh, trong đó có hình ảnh, sẽ không được cho bồi thẩm đoàn xem trừ khi thực sự cần thiết cho việc xem xét vụ án.

Quá trình chọn bồi thẩm đoàn kéo dài khoảng ba giờ. Trong số 68 người được gọi ngẫu nhiên, 59 người được miễn tham gia vì nhiều lý do, trong đó có hạn chế về khả năng tiếng Anh hoặc đã có kế hoạch đi xa từ trước.

Phiên tòa bắt đầu từ 21/9 nhưng trong những ngày đầu chủ yếu xử lý các vấn đề pháp lý trước xét xử. Thẩm phán ra lệnh tạm thời không công bố nội dung những tranh luận này cho đến khi phiên tòa kết thúc.

Ngày 28/9, công tố viên Charlotte Draycott dự kiến trình bày phần mở đầu, đánh dấu thời điểm bên công tố bắt đầu đưa vụ án ra trước bồi thẩm đoàn.

Theo HK01, Thái Thiên Phượng mất tích ngày 21/2/2023. Ba ngày sau, cảnh sát phát hiện các phần thi thể của cô tại một căn nhà do Kwong Kau thuê ở Tai Po. Tại hiện trường, nhà chức trách thu giữ nhiều vật dụng được cho là liên quan vụ án, trong đó có dụng cụ cắt, máy xay thịt và đồ dùng cá nhân của nạn nhân.

Cảnh sát thời điểm đó nhận định vụ án có dấu hiệu được chuẩn bị từ trước và điều tra mâu thuẫn tài chính giữa Thái Thiên Phượng với gia đình chồng cũ. Một trong những vấn đề được truyền thông Hong Kong đề cập là căn hộ rộng khoảng 169 m2 tại Kadoorie Hill, Ho Man Tin, được mua năm 2019 với giá khoảng 73 triệu HKD nhưng đứng tên Kwong Kau.

Thái Thiên Phượng qua đời ở tuổi 28. Cô hoạt động trong giới thời trang, thường xuất hiện tại các sự kiện quốc tế và chia sẻ hình ảnh cuộc sống trên Instagram. Vài ngày trước khi mất tích, cô đăng ảnh tham dự show Dior tại Tuần lễ thời trang Paris.