'Hoa hậu kém sắc nhất Hong Kong': Học vấn nổi bật, hôn nhân đáng ngưỡng mộ

Quách Ái Minh đăng quang Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) năm 1991. Dù sắc vóc có phần kém thu hút hơn hai nàng Á hậu, song nhờ tài năng và lối sống không scandal đã giúp cô nàng chinh phục được trái tim khán giả.

“Hoa hậu xấu nhất Hong Kong” với học vấn nổi bật

Quách Ái Minh sinh năm 1967 trong một gia đình giàu có ở Hong Kong. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô sang Mỹ theo học tại khoa Kỹ thuật cơ khí trường Đại học Nam California.

Năm 22 tuổi, cô xuất sắc tốt nghiệp thạc sĩ và làm việc bán thời gian tại NASA - Cơ quan không gian Hoa Kỳ. Sở hữu học vấn cao cùng cơ hội làm việc tại tổ chức lớn của Mỹ, tuy nhiên Quách Ái Minh lại quyết định trở về quê hương để tham gia cuộc thi nhan sắc.

Nhờ lối ứng xử thông minh và khéo léo, Quách Ái Minh vượt qua Chu Gia Linh và Thái Thiếu Phân - hai nàng Á hậu nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp - để đăng quang ngôi vị hoa hậu.

Quách Ái Minh đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1991.

Thời điểm này, Quách Ái Minh sở hữu nhan sắc chỉ được đánh giá ở tầm trung với đôi mắt nhỏ, thiếu cân đối, thân hình mỏng, số đo 3 vòng không đạt chuẩn. Vì vậy, sau khi đăng quang, cô phải chịu sự gièm pha của dư luận trong suốt một thời gian dài, thậm chí bị gọi là “Hoa hậu xấu nhất Hong Kong”.

Dù không có thế mạnh về nhan sắc nhưng Quách Ái Minh dần chinh phục khán giả nhờ sự tài trí, học thức của mình.

Sau khi bước chân vào TVB, nàng hậu trau dồi kỹ năng diễn xuất và nhanh chóng nổi bật ở cả vai chính diện lẫn phản diện. Cô trở thành minh tinh hàng đầu qua loạt phim như Thiên luân, Hồ sơ trinh sát 1995, Trạng nguyên Tống Thế Kiệt, Thiên địa hào tình...

Kể từ đó, thay vì gọi là “Hoa hậu xấu nhất Hong Kong”, người ta đặt cho Quách Ái Minh một danh xưng mới là “Hoa hậu Hong Kong có học vấn cao nhất lịch sử”.

Hôn nhân viên mãn dù không con cái

Không chỉ sự nghiệp, Quách Ái Minh còn được khán giả yêu mến bởi cuộc hôn nhân viên mãn bên tài tử Lưu Thanh Vân. Cả hai quen nhau khi đóng chung bộ phim Đại thời đại (1992).

Thời điểm hẹn hò, mối tình này từng gặp phải nhiều chỉ trích từ dư luận do hoàn cảnh của Lưu Thanh Vân hoàn toàn trái ngược với cô hoa hậu tài sắc vẹn toàn Quách Ái Minh.

Quách Ái Minh kết hôn với tài tử Lưu Thanh Vân.

Sau 6 năm yêu nhau, Lưu Thanh Vân đã cầu hôn Quách Ái Minh trên máy bay khiến cô hạnh phúc không nói nên lời. Lưu Thanh Vân được xem là người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại có trái tim ấm áp, yêu chiều vợ đến mức không ai có thể phủ nhận.

Năm 1998, cặp đôi tổ chức hôn lễ. Sau khi về chung nhà, Lưu Thanh Vân tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp diễn xuất còn Quách Ái Minh dần vắng bóng màn ảnh. Nhờ có bà xã, Lưu Thanh Vân cùng dần khẳng định tài năng để trở thành tài tử hàng đầu Hong Kong. Anh từng ba lần đoạt danh hiệu “Nam diễn viên chính xuất sắc” tại các giải Kim Tượng, Kim Mã.

Cả hai có cuộc hôn nhân viên mãn gần 30 năm dù không con cái.

Sau gần 3 thập kỷ kết hôn, tình cảm giữa hai người vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Mặc dù vậy, cả hai không sinh con. Trước những tin đồn về việc khó có con, cả hai thẳng thắn cho biết hai vợ chồng vẫn gắn bó và không cảm thấy bắt buộc phải có con. Họ không nghĩ một gia đình phải có con mới trọn vẹn.

Nhiều năm qua, hôn nhân của Quách Ái Minh cũng trở thành một trong những cuộc hôn nhân bền lâu và hạnh phúc trong giới giải trí Hoa ngữ.

Nói về bí quyết giữ lửa hôn nhân, nàng hậu từng tâm sự: “Chúng tôi hay đóng phim xa nhà nhưng không bao giờ cả hai cùng đi xa làm việc một thời điểm. Bao giờ cũng phải có một người ở nhà. Đối với chúng tôi, tình cảm luôn được đặt lên hàng đầu. Hãy để người đàn ông của bạn cảm thấy bạn luôn ngưỡng mộ anh ấy”.